Phantastisch, realistisch und bloß nicht eindeutig: Léa Mysius erzählt in ihrem Film „The Five Devils“ von einem Mädchen mit einem unheimlichen Geruchssinn.

Adèle Exarchopoulos in dem Film „The Five Devils“. Bild: FCommeFilm / TroisBrigandsProduction

Es gibt Filme über aktuelle Themen, über historische oder zeitlose oder schwierige Themen, überraschende oder wichtige – und dann gibt es Filme, die haben kein Thema, sondern eine eigene Handschrift. So ist das bei „The Five Devils“, dem zweiten Spielfilm von Léa Mysius. Schon ihr erster Film „Ava“ (2017) war etwas Besonderes. Es ging um ein junges Mädchen, das langsam erblindet, mit dem Sehsinn auch seine Kindheit verliert, sich von seiner Mutter abnabelt, sich verliebt. Auch in Mysius’ neuem Film geht es um einen der fünf Sinne, diesmal um den Geruchssinn. Und sie entwickelt hier ihre Fähigkeit zu doppeldeutigen, abgründigen Atmosphären und Andeutungen konsequent weiter.

Die Regisseurin, 33 Jahre alt, arbeitete in den vergangenen Jahren vor allem als Drehbuchautorin: für Jacques Audiard („Wo in Paris die Sonne aufgeht“), Claire Denis („Stars at Noon“), André Téchiné („Abschied von der Nacht“), immer wieder für Arnaud Desplechin (zuletzt „Im Schatten von Roubaix“). Ihre Sprache hat also zuletzt einen großen Teil dessen mitgeprägt, was man so französisches Autorenkino nennt. Sie selbst gehört natürlich zum Autorinnenkino. Wie Céline Sciamma und Rebecca Zlotowski erzählt sie Geschichten von Frauen, die sich nicht einordnen lassen, die von äußeren gesellschaftlichen Herausforderungen genauso handeln wie von inneren Sehnsüchten.

Anders als Sciamma und Zlotowski allerdings ist sie bisher kaum international bekannt. Waren ja auch erst zwei Filme. Vielleicht aber liegt es auch daran, dass ihre Arbeiten noch weniger greifbar sind als die ihrer Kolleginnen: Léa Mysius’ Filme haben kein Thema, sie haben Atmosphäre.

Das stimmt natürlich nicht ganz. Das Unheimliche, auf das sich ihre Erkundungen richten, findet sich bisher immer in Geschichten vom weiblichen Erwachsenwerden. Coming-of-Age-Geschichten, aber mit einem Abgrund. Mysius nähert sich ihm mit einem Blick, der irgendwo zwischen dem Realismus der Dardenne-Brüder und der Phantastik eines M. Night Shyamalan liegt.

Entscheidend ist die Atmosphäre

„The Five Devils“ erzählt von der achtjährigen Vicky (Sally Dramé), die mit ihrer jungen Mutter Joanne (Adèle Exarchopoulos) und dem Vater Jimmy (Moustapha Mbengue) in einem kleinen Ort am Fuß der französischen Alpen lebt. Die Berge dort heißen „die fünf Teufel“, wie der Film. Und natürlich ist der Titel mehrdeutig. Er kann als Anspielung auf die fünf Elemente verstanden werden. Da sind vor allem Feuer und Wasser: Joanne, die als junges Mädchen beinahe eine professionelle Sportlerinnenkarriere gemacht hätte, arbeitet jetzt im örtlichen Schwimmbad als Bademeisterin und gibt Seniorenkurse in Wassergymnastik.

Jeden Tag geht sie außerdem im Gebirgssee schwimmen, auch im Winter: Bei sieben Grad allerdings darf sie nur zwanzig Minuten im Wasser bleiben, sonst kühlt der Körper zu sehr aus, erklärt sie ihrer Tochter, die sie meist begleitet und die Zeit stoppt. Jimmy ist Feuerwehrmann. Und das ist das Element, mit dem der Film beginnt. Adèle Exarchopoulos blickt einen an, im Hintergrund ein brennendes Gebäude. Es ist eine Rückblende. Die Geschichte des Films ist auch die Suche danach, was damals geschehen ist.

Die Suchende ist Vicky. Das Mädchen hat einen geradezu übernatürlich guten Geruchssinn. Sie kann den Atem von Eichhörnchen von jenem von Ratten unterscheiden, kann ihre Mutter auf viele, viele Meter Entfernung im Wald mit verbundenen Augen an ihrem Geruch erkennen. Und sie hat eine ganze Sammlung von Duftmischungen, die sie in Einmachgläsern herstellt und aufbewahrt. Die „Fünf Teufel“ sind damit auch die fünf Sinne: teuflische, verführerische, aber auch tendenziell gefährliche Fähigkeiten.