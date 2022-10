Sechster F.A.Z.-Filmabend : Mit Tom Hardy durch die Nacht

Ein beheiztes Zuhause mit elektrischem Licht, ein nützlicher, an­gesehener Beruf und liebe Menschen, die man täglich sieht: Eben noch hat Ivan Locke das alles gehabt. Jetzt ist es weg, und er sitzt in einer mit fossilem Brennstoff betriebenen Todesfalle wie in einem fahrbaren Sarg, den er selbst Richtung Grab steuert.

Einen einzigen sexualethischen Fehler hat dieser sonst äußerst gewissenhafte Mensch sich erlaubt, aber dieser eine reicht, sein Leben zu vergiften. Die spannendste Autofahrt der jüngeren Filmgeschichte hat freilich nichts mit Flucht oder Schießereien zu tun; sie trägt sich auch nicht in einem „Road Movie“ zu, sondern will auf die Unvereinbarkeit der drei Tugenden Familiensinn, Professionalität und Eigenverantwortlichkeit hinaus. Der Unglücksrabe namens Ivan Locke, der da im gelben Schauerlicht des mal fließenden, dann wieder stockenden Verkehrs am Lenkrad sitzt, muss nämlich rechtzeitig zur Geburt seines außerhalb einer eigentlich glücklichen Ehe gezeugten Kindes bei dessen psychisch reichlich kaputter Mutter sein, damit den beiden nichts Ärgeres zustößt als die Niederkunft. Gleichzeitig ist er gehalten, eine schwierige Betonausgießung auf einer historisch überdimensionalen Großbaustelle mit entsetzlichem Katastrophenpotential telefonisch zu koordinieren, unter anderem, indem er Leute anleitet, die einen kühlen Kopf behalten sollten, aber lieber dem Alkohol zusprechen. Und schließlich will und soll er den ganzen Irrsinn auch noch seiner Gattin und den beiden minderjährigen Söhnen erklären.