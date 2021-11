„Eternals“ im Kino : Ein neuer Ton im Kassenkino?

Wenn unabhängige Filmemacher mit kleinem Budget sehr gute Arbeit machen, stellt sich schnell die Frage, was sie wohl mit großem Budget anstellen könnten. Das kommerziell extrem erfolgreiche Studio Marvel betraut seit einiger Zeit hin und wieder solche unkonventionellen Filmschaffenden mit der Übertragung seiner Comicwelten auf die Leinwand. Seit die Regisseurin Chloé Zhao in diesem Jahr für das sozialkritische Roadmovie „Nomadland“ mehrere Oscars bekam, wartete man gespannt, was sie wohl aus den „Eternals“ machen würde.

Maria Wiesner Redakteurin im Ressort Gesellschaft bei FAZ.NET. Folgen Ich folge







Dass im Marvel-Kinouniversum bislang noch nie von diesen Superhelden die Rede war, dürfte ganz im Sinne ihres Schöpfers sein. Denn als der legendäre Zeichner Jack Kirby, einer der Größten seines Fachs im zwanzigsten Jahrhundert, dessen Ideen noch heute weite Gebiete der visuellen Popkultur von Film bis Computerspiel beherrschen, Mitte der siebziger Jahre die „Eternals“ für Marvel erfand, legte er großen Wert darauf, dass diese Saga keine Berührungspunkte mit den anderen Superhelden des Comicverlags hatte.

Kirbys Entscheidung provozierte die Fans

Kein Thor, kein Captain America, kein Spider-Man sollten in den Geschichten um eine Gruppe altersloser Gestalten auftauchen, deren gottähnliche Fähigkeiten sich schon in Namen voller antiker Anspielungen wie Thena oder Ikaris andeuteten. Kirbys Entscheidung provozierte vom ersten Heft an etliche Fanbriefe, die fragten, warum die anderen Helden den neuen Charakteren nicht bei ihren Abenteuern beisprangen (man antwortete verschmitzt, jene seien eben gerade nicht vor Ort gewesen). Ganz so einfach kann es sich Regisseurin Chloé Zhao nun nicht machen.

Sie lässt Sersi (Gemma Chan) gleich zu Beginn auf die Frage eines Menschen, warum die Eternals in der Vergangenheit nichts gegen Bomben, Genozide und Thanos’ Angriff auf die Erde (in dem die „Avengers“-Filmreihe gipfelte) getan hätten, schlicht antworten: „Wir hatten geschworen, uns nicht in menschliche Ereignisse einzumischen, solange keine Deviants involviert sind.“ Vor Tausenden Jahren hatte nämlich eine Gruppe übermächtiger Außerirdischer, die Celestials (Fans bekannt in Gestalt von Kurt Russell aus dem zweiten „Guardians of the Galaxy“-Film), ihnen genau diese Anweisung gegeben.

Sersi jagt jetzt einen solchen Deviant, eine wahre Höllenkreatur aus schillernden Muskelsträngen und zu vielen Zähnen, durch London und kann nur durch schnelles Verwandeln von herumgeschleuderten Bussen in harmlose Rosenblätter verhindern, dass es Tote gibt.

Szenen voller Ernst und Wucht

Das Monsterjagen ist für die Eternals einfach, die Nichteinmischungspolitik schwierig. So mahnt Ajak (Salma Hayek) immer wieder, dass die sinnlosen Kämpfe eines menschlichen Stammes gegen den anderen sie nichts angingen, vielmehr zur Entwicklung gehörten. Der Ingenieur Phastos (Brian Tyree Henry als erster schwuler Marvel-Superheld) fragt daher verzweifelt, ob nur Konflikt und Krieg auch Fortschritt bringen können, sieht er doch mehr Potential beim Menschen, auch wenn ihm die Entwicklung vom Affen zur Hochzivilisation nicht schnell genug voranschreitet. In einer der stärksten Szenen des Films sitzt Phastos nach Zündung der Atombombe in den Trümmern Hiroshimas und vergießt Tränen, weil neue Technologie nicht, wie er dachte, automatisch mit Vernunft einhergeht. Es sind diese Szenen voller Ernst und Wucht, in denen man Zhaos Blick erkennt. Hier trifft sie auch den Ton Kirbys am besten.

Optisch hingegen hat man sich eher an der Eternals-Comic-Miniserie orientiert, die Neil Gaiman 2006 mit Zeichner John Romita Jr. entwarf; das organisch verschlungene Innendesign eines Raumschiffs ist pulsierende Hommage. Die Regisseurin, die sonst hauptsächlich mit Laiendarstellern arbeitet und menschliche Schicksale mit der Poesie gewaltiger Landschaftsaufnahmen verwebt, hat ihre Handschrift diesmal in der Weite South Carolinas und dem Dschungel des Amazonasgebiets verwirklicht.

Angelina Jolie darf nicht nur kämpfen

Um die fürs Kinopublikum völlig neuen Charaktere zu etablieren, nutzt Zhao ihre zweieinhalb Stunden häufig für Rückblenden, die ganze siebentausend Jahre umspannen. Dabei ertastet sie die Beziehungen der Helden untereinander mit zarten Fingern, konzentriert sich auf eine Liebesgeschichte, die sich in den Comics nur andeutete und pflückt sich das Ensemble aus mehreren Comicjahrgängen zusammen (das Personal war bei Kirby schon früh so divers angelegt, dass man heute kein großes Aufheben darum machen muss). Obendrein ist die Regisseurin klug genug, ihrer Starbesetzung zu vertrauen. So darf Angelina Jolie nicht nur in goldener Rüstung gegen Monster kämpfen, sondern auch an der Bürde des Jahrtausende umspannenden Gedächtnisses fast zerbrechen.

Zhao wagt einen ähnlichen Vorstoß wie vor rund zehn Jahren Joss Whedon, als er die Geschichte der Superhelden-Rächertruppe „The Avengers“ erstmals auf die Leinwand brachte. Auch er tastete die Figuren nach menschlichen Leidenschaften ab und gab ihnen ironischen Humor mit. Robert Downey Jr.s Witz als Iron Man und die Wortgefechte zwischen Black Widow und Hawkeye, Thor und Captain America machten die „Avengers“ zum Kinoerfolg. Wie Konzerne es gern tun, versuchte Marvel daraufhin aus Whedons Konzept eine Strategie zu destillieren, die fortan für alle Folgefilme angewandt wurde.

Mehr zum Thema 1/

Genau das aber funktioniert bei „Eternals“ nun nicht mehr. Die gewollt lockeren Sprüche des Drehbuchs zerschießen die Düsternis der Geschichte. Wo Zhao Kirbys Ernst respektieren will (und das auch in den besseren Momenten erreicht), fahren ihr die Ko-Autoren Patrick Burleigh und Ryan Firpo dazwischen. Man sehnt schnell die nächste Actionszene herbei, in der Gilgamesh (Ma Dong-seok) die rosafarbene Kochschürze wegwirft und, statt lustig über Craft Beer zu plaudern, lieber seine Fäuste einsetzt.

Wenn „Eternals“ die vierte Phase des Marvel-Kinouniversums vorantreiben soll, dann muss der Inszenierung das nächste Mal mehr Freiheit zugestanden werden, eine Version dieses Universums zu entwerfen, die es wagt, einen neuen Ton anzuschlagen.