Protestbewegung in Iran : Schauspielerin Taraneh Alidoosti festgenommen

Die aus dem Oscar-Preisträgerfilm „The Salesman“ bekannte Schauspielerin hatte sich mit den Demonstrierenden solidarisiert. Jetzt ist Taraneh Alidoosti in Haft.

Taraneh Alidoosti 2016 in Cannes Bild: dpa

Die international bekannte Schauspielerin Taraneh Alidoosti ist in Iran festgenommen worden. Sie habe „falsche und verzerrte“ Informationen verbreitet sowie „zum Chaos angestiftet“, meldete am Samstag die regierungsnahe Nachrichtenagentur Tasnim. Sie sei auf Anordnung der Justizbehörde festgenommen worden, da sie „keine Dokumentation für einige ihrer Behauptungen“ über die Proteste vorgelegt habe. Die 38 Jahre alte Alidoosti hatte sich mit der Protestbewegung solidarisiert.

Neben Alidoosti seien auch andere „Berühmtheiten“ wegen „haltloser Behauptungen über die jüngsten Ereignisse und der Publikation provokativen Materials zur Unterstützung der Unruhen auf den Straßen“ verhört oder festgenommen worden, hieß es auf dem Portal „Misan Online“, der Website der Sittenpolizei.

„Eine Schande für die Menschheit“

Alidoosti hatte sich in ihren Social Media-Kanälen immer wieder zu den Protesten geäußert und ihre Solidarität ausgedrückt. Die Hinrichtung des jungen Demonstranten Mohsen Schekari hatte sie verurteilt. „Jede internationale Organisation, die diesem Blutbad zuschaut und nicht reagiert, ist eine Schande für die Menschheit", schrieb die Schauspielerin auf Instagram.

Alidoosti hat in mehreren Filmen von Asghar Farhadi mitgespielt, einem erfolgreichen iranischen Regisseur. Von ihm stammt zum Beispiel „The Salesman“, der 2017 mit dem Oscar für den besten nicht-englischsprachigen Film ausgezeichnet wurde. In Saeed Roustayis beim Filmfestival in Cannes gezeigten Werk „Leila und ihre Brüder“ spielt Alidoosti die Titelrolle.

Schon vor Beginn der Proteste waren in diesem Jahr mehrere bekannte Vertreter der iranischen Filmbranche festgenommen werden, darunter die mit diversen Preisen ausgezeichneten Regisseure Mohammed Rasulof und Jafar Panahi, die immer noch in Haft sind.

Internationale Menschenrechtsorganisationen gehen inzwischen von mehr als 450 Toten aus. Tausende Menschen wurden festgenommen.