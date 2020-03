Schauspieler : Max von Sydow gestorben

Er gilt als einer der erfolgreichsten schwedischen Schauspieler, der auch international reüssierte. Max Carl Adolph von Sydow wurde am 10. April 1929 in Lund geboren. Sein Vater hatte an der Universität von Lund eine Professur für skandinavische Folklore inne und machte ihn früh mit der nordischen Helden- und Sagenwelt vertraut. Die Mutter war eine Baronesse und arbeitete als Lehrerin. Seine Vorfahren stammen aus Pommern und wanderten im 18. Jahrhundert nach Schweden aus.

Nach Abitur und Militärdienst absolvierte Max von Sydow eine dreijährige Schauspielausbildung an der Schauspielakademie des Königlichen Theaters in Stockholm. Auf der Bühne war er zunächst auf jugendliche Heldenrollen spezialisiert, dann gefragt als Darsteller diffiziler, psychologisch komplexer Figuren. Man schätzte ihn als Peer Gynt oder als Alceste, als Faust und als Advokat in Strindbergs „Ein Traumspiel“. 1977 gab er sein Debüt am Broadway und brillierte 1980 in einer Inszenierung von Shakespeares „Sturm“ am Old Vic in London. Das Theaterspielen nannte er einmal befriedigender als einen Film zu machen.

Zum Film kam Sydow 1949, als er noch während seiner Schauspielausbildung unter Alf Sjöbergs Regie in „Rya Rya – Nur eine Mutter“ mitspielte. International berühmt wurde er durch die Filme, die er von 1957 bis 1971 mit dem Regisseur Ingmar Bergman realisierte, den er 1955 am Theater in Malmö kennengelernt hatte und der ihn nach eigenem Bekunden sehr geprägt hat. Schon Sydows erste Hauptrolle in einem Bergman-Film, der Ritter Block in „Das siebente Siegel“, war ein großer Erfolg und bedeutete für ihn den Durchbruch. Die Fachpresse sah in dem von den Menschen zurückgezogenen Ritter, der sich zum letzten Schachspiel mit dem Tod stellt, eine der großen Filmfiguren Sydows. Auch in Bergmans Filmen „Das Gesicht“ (1958), „Wilde Erdbeeren“ (1957), „Die Jungfrauenquelle“ (1960), „Wie in einem Spiegel“ (1961), „Licht im Winter“ (1963) und „Die Stunde des Wolfs“ (1967) war Sydow zu sehen. Kritiker sahen in ihm den idealen Darsteller gebrochener, zerrissener Figuren, den, wie es einmal in dieser Zeitung hieß, „Paradedarsteller für die Gottsucher des schwedischen Meisterregisseurs“.

Bauern und Berufsverbrecher

Von Mitte der sechziger Jahre an war Sydow auch in Hollywood ein begehrter Charakterstar, allerdings überwiegend in der Rolle düsterer, zwielichtiger Figuren. Zu dieser Zeit lebte er mit seiner Familie in Los Angeles. 1964 spielte er Jesus Christus in dem biblischen Monumentalfilm „Die größte Geschichte aller Zeiten“, danach erlangte er große Popularität als Priester in „Der Exorzist“ (1973), brillierte in „Die drei Tage des Condor“ (1975), „Flash Gordon“ (1980) und „Sag niemals nie“ (1981) oder überzeugte in unabhängigen Produktionen wie der Familiensaga „Die Emigranten“ (1971) und deren Fortsetzung „Das neue Land“ (1972) mit Partnerin Liv Ullmann. Am wohlsten fühlt sich Sydow nach eigenem Bekunden außer im skandinavischen im italienischen Film. Unter den amerikanischen Regisseuren war Woody Allen sein Favorit, aber nur bei dessen „Hannah und ihre Schwestern“ kam eine Zusammenarbeit zustande.

Beste Kritiken, eine Oscar-Nominierung sowie den europäischen Filmpreis erhielt Sydow für seine Rolle des alten gedemütigten Bauern Lasse in Bille Augusts preisgekröntem Film „Pelle, der Eroberer“ (1987). Diese tragische Figur, die er einmal seine Lieblingsrolle nannte, interpretierte Sydow auch auf der Bühne des Königlichen Dramatischen Theaters, an das er 1988 – nach dem für ihn günstigen Ausgang eines seit 1973 währenden Steuerstreits mit schwedischen Behörden – als Strindbergs „Mäster Olof“ zurückkehrte. Doch auch dem Film blieb er weiterhin treu. So stand er vor der Kamera für Wim Wenders' „Bis ans Ende der Welt“ (1990) und Fraser C. Hestons „Needful Things - In einer kleinen Stadt“ (1993). Als kaisertreuer Bezirkshauptmann Franz von Trotta überzeugte er in Axel Cortis dreiteiligem Fernsehfilm „Radetzkymarsch“ (1994), und eine weitere große Aufgabe übernahm er 1995 mit der Hauptrolle des umstrittenen Nobelpreisträgers in der Fernsehverfilmung des Thorklid-Hansen-Romans „Der Prozess gegen Hamsun“, für die Jan Troell verantwortlich zeichnete. Die schwedischen Filmkritiker zeichneten 1997 „Hamsun“ als besten einheimischen Film des Jahres 1996 und Sydow als besten Darsteller aus.

Mit Spielberg und Scorsese

In Steven Spielbergs Science-Fiction-Thriller „Minority Report“ (2002) spielte er den Vorgesetzten von Tom Cruise. Eine Nebenrolle übernahm er in dem französischen Kinofilm „Schmetterling und Taucherglocke“ (2007), der den gleichnamigen autobiographischen Bestseller von Jean-Dominique Bauby in Szene setzt. In Martin Scorseses Thriller „Shutter Island“ (2009) spielte Sydow einen Arzt, ebenso in „Oskar und die Dame in Rosa“ (2009), Eric-Emmanuel Schmitts Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers über einen todkranken Jungen, dem eine neue, etwas seltsame Freundin neuen Mut macht.

Mehr zum Thema 1/

Eine weitere Oscar-Nominierung als bester männlicher Nebendarsteller brachte Sydow seine Rolle als alter, stummer Mann in Stephen Daldrys kontrovers diskutierter Bestsellerverfilmung „Extrem laut & unglaublich nah“ (2011) ein. Darin geht es um die Aufarbeitung der Tragödie vom 11. September 2001 aus der Perspektive eines elf Jahre alten Jungen, der in New York Zeichen seines bei den Terroranschlägen umgekommenen Vaters sucht und dabei in der von Sydow gespielten Figur einen Freund findet.

Beim Filmfestival in Cannes wurde Max von Sydow, der 2002 die französische Staatsbürgerschaft angenommen hatte, 2004 für sein Lebenswerk ausgezeichnet, zwei Jahre später beim Filmfestival von San Sebastián.