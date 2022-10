Ruben Östlunds neuer Film : Narrenschiff auf Kreuzfahrt

Da knirschen die Verhältnisse: Der Schwede Ruben Östlund wirbelt in seiner Filmsatire „Triangle of Sadness“ Hierarchien lustvoll durcheinander.

Zlatko Burić und Carolina Gynning in dem Film „Triangle of Sadness“. Bild: Fredrik Wenzel/Alamode Film

Ein Urlaub auf dem Meer ist immer eine etwas zwiespältige Angelegenheit. Entweder das Boot ist so klein, dass man es selbst steuern kann, dann kommt man wirklich in den Genuss von Privatheit und Freiheit, allerdings um den Preis, dass man nur begrenzt Hilfskräfte an Bord haben kann, die einem den Champagner reichen, wenn sich die Sonne dem Horizont nähert. Das Alleinsegeln, die konsequenteste Form dieses Vergnügens, geht eher mit Dosenessen als einem erlesenen Menü einher.

Wer mit einer eigenen Yacht in See sticht, wird je nach Größe des Gefährts unterschiedliche Personalansprüche stellen, ist aber nurmehr begrenzt sein eigener Herr. Zwar wurde von Meutereien gegen Oligarchen bisher nichts bekannt, aber eines der Probleme des Reichtums ist nun mal, dass er überall Hierarchien produziert. Wer so einen Urlaub wirklich genießen will, muss sich also gleichzeitig daran erfreuen können, umschwirrt und umsorgt zu werden und dabei so zu tun, als wäre man ganz für und unter sich.

In Ruben Östlunds neuem Film „Triangle of Sadness“ erlebt eine Gruppe von bessergestellten Menschen einen Urlaub, der irgendwo in der Mitte zwischen Kreuzfahrt und Yachtausflug zu verorten ist. Im Hintergrund ist auch noch eine weitere Form von nautischer Bewegung erkennbar: das Narrenschiff, das mindestens seit der frühen Neuzeit auch durch das Imaginäre kreuzt und uns immer daran erinnert, dass man auf dem Wasser schnell einmal blöder aussieht, als man sowieso schon ist.

Oberdeck und Unterdeck

Östlunds Schiff ist auch groß genug, um den Klassengegensätzen einen spezifischen Raum zu geben. Was bei Nestroy auf die berühmte Formel von „zu ebener Erde und erster Stock“ gebracht wurde, entspricht hier eher einem Labyrinth von Gängen und Kabinen, in dem aber doch jederzeit klar ist, wer wo hingehört und was Unterdeck oder Oberdeck ist.

In den Mittelpunkt seiner Gruppe stellt Östlund zwei ausgesucht schöne Menschen. Carl (Harris Dickinson) und Yaya (Charlbi Dean Kriek) sind Fotomodelle, sie ist vielleicht noch eine Spur erfolgreicher als er, jedenfalls auf Instagram. Die Geschichte beginnt mit einem Casting, bei dem Carl einer unter sehr vielen ist, dabei kommt auch zur Sprache, worauf sich der Titel des Films bezieht: auf ein Dreieck, das sich auf der Stirnhaut bildet, wenn es mit dem Selbstbewusstsein oder dem Einklang, in dem man mit sich selbst auch in Momenten verschärfter Konkurrenz sein sollte, nicht hundertprozentig stimmt.

Carl kommt also gleichsam mit gerunzelter Stirn auf das Schiff. Er soll oder will dort sein Gesicht wieder glätten, indem er neben Yaya in der prallen Sonne liegt und mit ihr seinen Reichtum (und das Privileg ihrer Zuneigung) genießt.

Als Jean-Luc Godard 2010 seinen „Film Socialisme“ drehte, war nicht immer ganz klar, auf welchen Sozialismus er wohl hinauswollte. Er ließ allerdings die erste Hälfte auf einem Kreuzfahrtschiff spielen, das bei ihm wie eine Mischung aus schwimmendem Las Vegas und philosophischer Akademie wirkte. Ruben Östlund schließt offenkundig an Godard an, ist in seinen weltanschaulichen Prämissen allerdings wesentlich eindeutiger.

Glanzrolle für Woody Harrelson

Das wird spätestens dann deutlich, wenn er sich dem zentralen Ritual einer Luxusreise auf dem Meer zuwendet: dem Abendessen mit dem Kapitän. Selbst in einem weitläufigen Bankettsaal mit großen Tischen gibt es nur beschränkt Plätze, auf denen man die Gesellschaft des Mannes in Uniform unmittelbar genießen kann. Es entsteht hier also eine Hierarchie innerhalb der teuren Exklusivität.

Und der Kapitän Thomas Smith unterläuft diese Exklusivität auch noch, indem er sich – seinerseits exklusiv – einen Burger kommen lässt. Das Chichi-Menü, das gereicht wird, ist nichts für ihn, genau genommen ist das ganze Ritual nichts für ihn, er musste unter Androhung der Kündigung aus seiner Kabine geholt werden, in der er sich mit starken Getränken eingeschlossen hatte.

Dieser Kapitän wird zu einer überdrehten Glanzrolle für den amerikanischen Star Woody Harrelson, der zugleich mit seinem Auftritt noch einmal die Logiken von Privileg und Ausnahme verkörpert, um die es in „Triangle of Sadness“ geht. Gemeinsam mit einem russischen Düngemittelmagnaten lässt Smith dann auch noch eine Reihe sozialistischer Parolen vom Stapel, in einem herrlich dialektischen Austausch von Ideologiegerümpel aus der Periode seit dem vorgeblichen Ende der Geschichte. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich das Schiff schon in Schieflage, und der Film hat klar Kurs in Richtung maximaler Satire genommen.