Aktualisiert am

Romy-Schneider-Schau in Paris

Romy-Schneider-Schau in Paris :

Romy-Schneider-Schau in Paris : Zu viele Zeugen auf einmal

Eine Ausstellung in der Cinémathèque française rekonstruiert den Weg von Romy Schneider. Wer die Schauspielerin als Teil der Filmgeschichte ernstnehmen will, ist mit einem neuen Buch besser bedient.

Foto aus der Romy-Schneider-Ausstellung in der Cinémathèque française Bild: Archives Douglas Kirkland

Romy Schneider“ ist die Ausstellung schlicht betitelt, mit der die Cinémathèque française in Paris des vierzigsten Todestags der – nach Marlene Dietrich – bekanntesten deutschen Filmschauspielerin gedenkt. Trumpf der Schau sind dreihundertfünfzig Exponate, die zu gleichen Teilen der hauseigenen Sammlung und privaten Kollektionen entstammen. Darunter Kleider, die Schneider in „Ludwig“ von Luchino Visconti oder „César et Rosalie“ von Claude Sautet getragen hat, Fotos von den Dreharbeiten zu „The Trial“ von Orson Welles oder zur dritten Episode von „Boccaccio ’70“ von Visconti, Filmplakate für „The Cardinal“ von Otto Preminger oder „Le Combat dans l’île“ von Alain Cavalier. Freilich: Fast jede Filmausstellung arbeitet mit Kostümen, Schnappschüssen und Affichen.

Persönlicher ist da das gleich nach der Geburt des Sohnes David Christopher angelegte Fotoalbum mit bunten Blumenzeichnungen und an den Säugling adressierten handgeschriebenen Bild­legenden. Faszinieren dürfte jene, die Serge Brombergs Dokumentarfilm zu Henri-Georges Clouzots unvollendet gebliebenem Eifersuchtsdrama „L’Enfer“ nicht gesehen haben, die zweiminütige „Bilderlese“ aus den erhaltenen Arbeitskopien: quecksilbrige (Alb-)Traumvisionen der Schauspielerin in flimmerndem Schwarz-Weiß oder in psychedelischen Farben, aufgepeitscht durch einen schizophren-vielstimmigen Soundtrack.

Doch richtig dicht wird die Ausstellung einzig in dem Claude Sautet ge­widmeten Kapitel. Jeder der fünf Filme, welche die Wahlpariserin zwischen 1969 und 1978 mit dem in Deutschland lange Zeit als Edelkonfektionär abgetanen Regisseur gedreht hat, wird hier mit einer eigenen kleinen Dokumentation bedacht. Besonders wertvoll, zum Teil auch anrührend sind Schneiders Telegramme und auf jede Art von Pa­pier dahingeworfene Briefchen an Sautet. Man liest darin Sätze wie: „Vielleicht werde ich nie wirklich alt sein“.

Dennoch: Unter dem Strich enttäuscht die Schau. Sie hakt alle wich­tigen Filme ab, entwickelt aber keinen eigenen Diskurs. Stattdessen lässt sie zahlreiche Zeitzeugen zu Wort kommen und zitiert ausgiebig aus Schneiders postum von Renate Seydel herausgegebenem „Tagebuch eines Lebens“, einer problematischen Quelle. Etliche Druck- und Sachfehler in den Saaltexten und im Katalog sowie das familiäre „Romy“, mit dem die Schauspielerin durchweg benannt wird, bestätigen einmal mehr, was Michael Töteberg 2009 in seiner lesenswerten Monographie moniert hatte: Das Leben des Stars wird allzu oft als Illustriertenroman erzählt, nicht als Teil der Filmgeschichte.

Eben aus der filmwissenschaftlichen Warte beleuchtet jetzt eine Ende des Monats auf Englisch erscheinende Studie das Phänomen. Mit „Romy Schneider. A Star Across Europe“ legt Marion Hallet, eine junge Forscherin auf dem Feld der star studies, das überfällige akademische Gegengewicht zu den schaumleichten Hagiographien vor, die die Regale der Buchhandlungen monopolisieren (auf Deutsch ist zumindest eine seriöse Biographie von Günter Krenn greifbar). Mit Brio erfüllt die Autorin ihren Vorsatz, die Entwicklung von Schneiders Persona auf der Leinwand wie im realen Leben nachzuzeichnen, und dies im doppelten Kontext der europäischen Filmgeschichte und der Geschlechterforschung. Hallet hat alle dreiundsechzig Spiel-, Fernseh- und Dokumentarfilme unter die Lupe genommen, in de­nen die Schauspielerin zu sehen ist, sie hat Berge von Archivmaterial aus acht europäischen Staaten sowie den USA gesichtet, darob aber nicht vergessen, eigene Gedanken zu entwickeln.