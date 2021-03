Schauspieler Roger Azar : In der Haut eines Attentäters

Roger Azar? „Ist nicht da“, sagt der Concierge. Er sei im Parlament. Wo auch sonst, fragt sein Blick. Wer im Libanon nach Roger Azar sucht, muss den Abgeordneten meinen und nicht dessen Neffen, der den gleichen Namen trägt, aber weit weniger bekannt ist. Und in dem gleichen burgartigen Anwesen daheim ist; der Landsitz der Familie besteht aus einem halben Dutzend ineinander übergehender Villen. Sie sind am Hang gebaut und bieten einen spektakulären Blick auf das Mittelmeer. Der ganze Clan lebt hier, weit weg von den brennenden Barrikaden, die im kollabierenden Libanon dieser Tage die Straßen blockieren, hoch oben in den Bergen, in denen die Winter streng sind und die Gemäuer kalt.

Roger Azar, der Jüngere, hat sich eine Decke über die Schultern gelegt. Vor ein paar Monaten ist er von einer Theaterarbeit in Kopenhagen zurückgekehrt in sein Elternhaus, dessen Lage über den Dingen er schätzt. Er zieht sich gerne gründlich zurück, am Vortag hat er zum ersten Mal den Film gesehen, in dem er die männliche Hauptrolle spielt und der schon Tage vorher im Panorama der Berlinale seine Premiere feierte.