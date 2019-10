Robert Evans : Der Mann hinter „Der Pate“ ist tot

Aktualisiert am

Als Produzent hatte er einen guten Riecher: Robert Evans sicherte sich frühzeitig die Filmrechte am „Paten“ und produzierte noch andere legendäre Filme. Berühmt waren auch viele seiner Partnerinnen.

Robert Evans, einflussreicher Filmproduzent und langjähriger Produktionschef des Studios Paramount, ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Über die genauen Todesumstände wurde zunächst nichts bekannt. Evans produzierte in den 1970er Jahren Filmklassiker wie „Der Pate“ und „Chinatown“. Zudem sorgte er unter anderem mit Drogenproblemen und seinen sieben Ehen für Schlagzeilen.

1966 übernahm Evans im Alter von gerade einmal 36 Jahren die Produktionsleitung des Filmstudios Paramount Pictures. Mit Filmen wie „Rosemaries Baby“ (1968) von Regisseur Roman Polanski, „Love Story“ (1970) und Francis Ford Coppolas „Der Pate“ (1972) läutete er eine für das Studio äußerst erfolgreiche Ära ein.

„Er hatte einen ausgeprägten Instinkt, wie die lange Liste großartiger Filme während seiner Karriere belegt“, sagte Regisseur Coppola der Nachrichtenagentur AFP. Für die Produktion von Polanskis „Chinatown“ (1974) wurde Evans für einen Oscar nominiert.

Zunächst Schauspieler

Evans wurde 1930 als Sohn eines New Yorker Zahnarztes geboren. Zunächst arbeitete er als Partner in einer Bekleidungsfirma, bevor er nach Los Angeles zog, um Schauspieler zu werden. 1957 spielte er im Film „Zwischen Madrid und Paris“ nach dem Roman „Fiesta“ von Ernest Hemingway mit, wechselte aber bald in die Produktion.

In Hollywood auch als Frauenheld bekannt, werden Evans Verhältnisse mit Stars wie Grace Kelly, Ava Gardner, Lana Turner and Raquel Welch nachgesagt. Er war sieben Mal verheiratet, darunter mit „Love Story“-Star Ali MacGraw. Aus der 1969 geschlossenen Ehe ging Sohn Joshua Evans hervor. 1980 erhielt er eine Bewährungsstrafe wegen Kokainbesitz.

In einer Mitteilung, die dem Filmblatt „Hollywood Reporter“ vorlag, reagierte MacGraw auf den Tod von Evans. „Unser Sohn Joshua und ich werden Bob sehr vermissen“, schrieb die Schauspielerin. Sie seien sehr stolz auf Evans’ „enormen Beitrag“ für die Filmindustrie.