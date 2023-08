Der König, schreibt Ernst Kantorowicz in seinem großen Mittelalterbuch, hat zwei Körper: einen sterblichen und einen unsterblichen. Der eine vergeht mit seiner irdischen Existenz, der andere ist ewig, weil er mit dem Königtum selbst verschmilzt. Im einundzwanzigsten Jahrhundert, in dem Könige und Königinnen ihre Macht nicht mehr ausüben, sondern nur noch spielen, mag diese Unterscheidung überflüssig sein. Umso wichtiger ist sie für die eigentlichen gekrönten Häupter der Moderne: die Schauspieler, die Stars. Auch sie haben einen vergänglichen, menschlichen und einen unvergänglichen Körper, der aufbewahrt wird im Reich der Fiktion. Damit dieser fiktionale Körper strahlt, muss jener, der ihn darstellt, sich buchstäblich verbrennen und verglühen in seiner Rolle. Niemand weiß das besser als Robert De Niro, der größte Filmschauspieler seiner Generation, der einmal, ungefähr fünfzehn Jahre lang, der größte Schauspieler des Kinos überhaupt war.

Um zu begreifen, was das bedeutet, muss man sich eine Szene aus Martin Scorseses „Raging Bull“ vor Augen führen, dem Film, für den De Niro 1981 einen seiner beiden Oscars gewonnen hat (den anderen bekam er als bester Nebendarsteller in „Der Pate II“ vier Jahre zuvor). Für die Rolle des Mittelgewichtsboxers Jake LaMotta hatte De Niro Boxunterricht genommen, bis er so gut war, dass er an drei Preiskämpfen teilnahm und zwei davon gewann. Danach fraß er sich dreißig Kilo Speck an, um dem alternden, als Nebendarsteller und Conférencier in Bars auftretenden LaMotta ähnlich zu sehen. In der Szene, um die es geht, landet LaMotta wegen Kuppelei mit Minderjährigen im Gefängnis. Als die Tür seiner Zelle hinter ihm ins Schloss fällt, lässt er sich auf den Boden sinken. Dann steht er auf und schlägt seinen Kopf gegen die Zellenwand, dann seine Fäuste, dann wieder den Kopf. Dabei brüllt er: „Ich bin kein Tier!“, immer wieder, bis er weinend zusammenbricht.