Margarethe von Trotta wird 80 : Vermächtnis der Schwestern

Wenn Glück eine Frage der Balance ist, wie es Margarethe von Trotta mit einem ihrer Filmtitel suggerierte, dann war 1968 keine Zeit für das Glück. Denn damals ging es um ein kämpferisches Entweder und Oder, nicht um ein ausgewogenes Neben­einander von Möglichkeiten. Die beiden Filme, in denen von Trotta über diese Dinge nachdachte, sind selbst so etwas wie verschwistert: „Schwestern oder Die Balance des Glücks“ (1979) und „Die bleierne Zeit“ (1981). In dem zweiten steht auf der einen Seite die Revolutionärin Marianne, auf der anderen Juliane, eine feministische Publizistin, die ein „fast schon bürgerliches Leben“ führt. Im Hintergrund war deutlich die Lebensgeschichte der RAF-Terroristin Gudrun Ensslin zu erkennen, die sich 1977 im Gefängnis in Stammheim das Leben genommen hatte.

Ihrer Schwester Christiane hat Margarethe von Trotta den Film „Die bleierne Zeit“ gewidmet. Der Umsturz der Verhältnisse oder ein langer Weg mit kleinen Schritten der Veränderung, in dieser Frage hat Margarethe von Trotta letztendlich auch ästhetisch Position bezogen. Sie hat sich für die Balance entschieden, die auch die Form ihrer Filme prägt. In „Schwestern oder Die Balance des Glücks“ sind es letztlich drei Figuren, die es für ein Gleichgewicht zweier höchst unterschiedlicher Schwestern braucht. Und für den Ausweg aus schlechten Extremen braucht es eine Trauerarbeit um einen großen Verlust.

In der Rückschau von ihrem heutigen 80. Geburtstag verbindet man mit Margarethe von Trotta vor allem eine Reihe von biographischen Filmen über Identifikationsfiguren für eine immer nur fast schon bürgerliche Frauenbewegung: „Rosa Luxemburg“ (1986), „Vision – Aus dem Leben der Hildegard von Bingen“ (2009), „Hannah Arendt“ (2012). Dass sie über die bekannteste deutsche Revolutionärin eine Lebensgeschichte für das Kino schuf, erklärte sie mit einem Verweis auf ihre eigene Herkunft. Margarethe von Trotta stammt aus deutsch-baltischem Adel, in der Familie wurde der Antikommunismus von Alexander Kerensky oder Wolfgang Leonhard hochgehalten, sie setzte sich also mit der Figur von Rosa Luxemburg etwas gegenüber, was ihr nicht nahelag.

Die vielen starken Frauen in ihrem Werk sind wohl alle irgendwie auch Schwestern auf einer Suche nach einer Rolle in der Gesellschaft, die gleichrangig mit den Männern ist, aber auch auf ein Auskommen mit ihnen setzt. Ihren ersten Film hatte sie noch gemeinsam mit Volker Schlöndorff gemacht, mit dem sie von 1971 bis 1991 auch das Leben teilte: „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ (1975). Zum Kino hatte sie als Schauspielerin gefunden, bei Fassbinder („Götter der Pest“, 1969) und bei Achternbusch (man suche sie im Gewimmel von „Bierkampf“, 1976). München war damals ihre Welt, der Neue deutsche Film ging von einem Höhepunkt zum nächsten, blieb aber weitgehend eine Männerbastion. Margarethe von Trotta fing ein wenig später als Regisseurin an als Helke Sander oder Ula Stöckl, deren Karrieren bald ins Stocken gerieten. Auch sie selbst musste, trotz des großen Erfolgs von „Rosa Luxemburg“, häufig mit Fernsehprojekten vorliebnehmen, darunter allerdings auch ein Prestigeprojekt wie die Adaption von Uwe Johnsons „Jahrestage“ (2000). Erst 2003 konnte sie mit „Rosenstraße“ ein Herzensprojekt realisieren, ein Versuch, mit den Mitteln des deutschen Autorinnenfilms an populäres Ge­schichtskino wie „Schindlers Liste“ an­zuschließen. Die Besetzung liest sich wie ein Who’s who der deutschen Frauenbewegung im Kino: Jutta Lampe, Katja Riemann, Maria Schrader – nur Barbara Sukowa, die wohl wichtigste „Schwester“ von Margarethe von Trotta, war damals nicht dabei.

Später hat Margarethe von Trotta einmal erzählt, wie schwierig es war, nach der Komödienwelle im deutschen Film der Neunzigerjahre mit ihren Interessen auf Gehör zu stoßen. Sie stand aber auch quer zu dem Boom des deutschen Geschichtskinos, der 2004 mit „Der Untergang“ begann. Im Herzen ist sie wohl vor allem eine Erzählerin intimer Momente und eine Künstlerin der Freundschaft. Eine Würdigung, die man ihr zukommen lassen sollte, könnte in dem Versuch bestehen, sich eine Geschichte des deutschen Films auszudenken, der nach 1980 stärker auf die Frauen gehört hätte. Das ­Vermächtnis von Margarethe von Trotta und ihren Schwestern ist – trotz eines Ehrenpreises für ihr Lebenswerk, verliehen von der Deutschen Filmakademie im Jahr 2019 – noch nicht geborgen.