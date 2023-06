Eine Frau fährt durch Deutschland. Sie sucht nach Spuren ihrer Eltern in einem Dorf bei Karlsruhe, sie hat Fotos dabei, Briefe, doch sie findet we­nig. Was fehlt, ergänzt die Phantasie. Die Eltern, eine Französin und ein deutscher Geschäftsmann, wurden wegen der jüdischen Herkunft des Mannes aus Nazideutschland vertrieben, sie flohen über Amsterdam nach Buenos Aires, wo die Ehe trotz zweier Kinder zerbrach. Hannah, die äl­te­re Tochter, malt sich das Leben ihrer Mutter aus, die Mühen der Flucht, die Qual des Verlassenwerdens, und nennt sie dabei mit ihrem Kosenamen: Malou.

So erzählt es Jeanine Meerapfels Spielfilmdebüt „Malou“ von 1980, und nicht von ungefähr steckt in dieser Geschichte ein entscheidendes Stück der Biographie der Regisseurin. Der deutsche Autorenfilm, dessen frühe Blüte sie als Studentin, Kritikerin und Dozentin miterlebt hatte, war für sie nie nur eine Floskel im Kampf um die Macht auf den Leinwänden. Jeanine Meerapfel nahm den Begriff beim Wort: als Aufforderung, sich schreibend und mit der Kamera der eigenen Herkunft und Prägung zu versichern und erst von dort aus das Spiel der Fiktionen zu beginnen.

Konsequenterweise hat sie di­rekt nach „Malou“ einen Dokumentarfilm gedreht, der von den Recherchen zu ihrem Debüt handelt: „Im Land meiner Eltern“. Ebenso konsequent ist es, dass sie vierzig Jahre später den Faden dieser Dokumentation wieder aufnahm und in „Eine Frau“ weiterspann. Der Es­say­film, der vergangenes Jahr ins Ki­no kam, un­ter­nimmt das Wagnis, die Ge­schich­te der Malou alias Marie-Luise Chatelaine als Mosaik der Abwesenheit zu erzählen, als Erkundung der Orte, an denen sich ihr Leben von der Kindheit bis zum Tod ab­gespielt hat; und wie immer bei Jea­nine Meerapfel ist es die schutzlose Of­fenheit des Blicks, die ungekünstelte Wahr­haftigkeit der Bilder, die an dieser Selbstbefragung zugleich tröstet und be­rührt.

Geboren und aufgewachsen in Buenos Aires, ausgebildet in Ulm und seit fünfzig Jahren in Berlin lebend, hat die Regisseurin ihre Erfahrungen auf zwei Kontinenten auf einzigartige Weise künstlerisch umgesetzt – sei es in Spiel- und Dokumentarfilmen über die Opfer der argentinischen Diktatur („La Amiga“, „Desembarcos“, „Amigomío“), sei es in Kino­erzählungen über deutsche Schuld und jü­dische Erinnerung („Annas Sommer“, „Der deutsche Freund“) und Rekonstruktionen der eigenen Familiengeschichte. Die Rolle der Außenseiterin im wenig weltläufigen deutschen Film, die ihr da­durch zuwuchs, hat Jeanine Meerapfel nicht nur hingenommen, sondern geradezu verteidigt – so lange jedenfalls, bis sie 2015 zur Präsidentin der Berliner Akademie der Künste gewählt wurde.

Seither leitet sie die älteste deutsche Akademie mit ihrem einzigartigen Ar­chiv mit Engagement und Entschlossenheit. Unter ihrer Ägide ist die Filmsektion stärker in den Blickpunkt gerückt, ohne dass die anderen Sektionen darunter ge­lit­ten hätten, und durch die Gründung der Europäischen Allianz der Akademien hat sie den Handlungsspielraum der Institution zusätzlich erweitert. Dass ihre Präsidentschaft im kommenden Jahr turnusgemäß zu Ende geht, muss man be­dauern. Heute wird Jeanine Meerapfel achtzig Jahre alt.