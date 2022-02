„Ghostbusters“ und Starfilme : Regisseur Ivan Reitman gestorben

Der Hollywood-Regisseur und Produzent Ivan Reitman ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Wie seine Familie mitteilte, verstarb er am vergangenen Samstag. Reitman war in den achtziger und neunziger Jahren mit Blockbustern wie „Ghostbusters“, „Twins – Zwillinge“ und „Kindergarten Cop“ erfolgreich. Den Produktionsstab von „Ghostbusters“ hatte er gerade an seinen Sohn Jason übergeben, der im vergangenen Jahr mit „Ghostbusters - Legacy“ einen Erfolg landete.

Geboren wurde Ivan Reitman am 27. Oktober 1946 in Komarmo in der Tschechoslowakei. Seine Mutter Clara war eine Überlebende des Konzentrationslagers Auschwitz, sein Vater Leslie kämpfte in der Widerstandsbewegung gegen den Nationalsozialismus. 1951 floh die jüdische Familie an Bord eines Schleppdampfers vor den Kommunisten und ließ sich im kanadischen Toronto nieder.

Als Junge beschäftigte sich Reit mit Puppenspiel, er unterhielt seine Zuschauer mit einem eigenen Puppentheater. 1961 gründete er eine Folkmusikgruppe. Er ging an die McMasters University in Hamilton, produzierte und inszenierte Kurzfilme, von denen einige im Fernsehen liefen und gründete einen Filmvertrieb für College-Filme.

Anfang der siebziger Jahre nahm Reitman seine Produzenten-Karriere auf. Nach dem eher mäßig erfolgreichen Horrorfilm „Cannibal Girls“ (1972), bei dem er Regie führte, konzentrierte es sich aufs Produzieren. Er tat sich mit dem Regisseur David Cronenberg zusammen. Die beiden wirkten zunächst im Horrorfilm-Genre und brachten die Filme „Shivers“ (1974), „Death Weekend“ (1976) und „Rabid“ (1977). Mit „The Magic Show“ landete Reitman einen ersten Hit am Broadway-Hit, mit „The National Lampoon Show“ den zweiten, aus dem in Zusammenarbeit mit dem Regisseur John Landis der Kinofilm „National Lampoon's Animal House“ (1978) hervorging.

Sein Talent für Komödien bewies Reitman hernach, auch wieder als Regisseur mit „Meatballs“ (1979) und „Stripes“ (1981). 1984 schließlich brachte er die Horrorkomödie „Ghostbusters“ mit Sigourney Weaver und Bill Murray heraus. Im Jahr darauf folgte die romantische Komödie „Staatsanwälte küsst man nicht“ mit Robert Redford und Debra Winger. Dass der Action-Rammbock Arnold Schwarzenegger auch komödientauglich ist, bewies Reitman mit der Komödie „Twins“ (1988), in der Schwarzenegger an der Seite von Danny De Vito auftrat. Es folgte „Kindergarten Cop“ (1990) und „Junior“ (1994). Mit „Ghostbusters II“ indes konnte Reitman an den ursprünglichen Erfolg nicht anknüpfen. Für den wiederum sorgte die Komödie „Dave“ mit Sigourney Weaver und Kevin Kline in den Hauptrollen. Mit „Evolution“ legte Reitman eine Science-Fiction-Actionkomödie vor, in „My Super-Ex“ (2006) gab sich Uma Thurman, in „No Strings Attached“ (2010) Natalie Portman, Ashton Kutcher und Kevin Kline ein Stelldichein.

Im Jahr 2000 gründete Reitman mit „The Montecito Picture Company“ seine eigene Produktionsfirma. Er produzierte die Hitchcock-Adaption „Disturbia“ (2007), „Post Grad“ (2009), „Up in The Air“ (2009), „Chloe“ (2009) und die Filmbiographie „Hitchcock“ (2013) mit Helen Mirren und Anthony Hopkins in den Hauptrollen.

Verheiratet war Ivan Reitman seit 1976 mit der ehemaligen Schauspielerin Genevieve Robert. Das Paar hinterlässt die drei erwachsenen Kinder, Jason, Catherine und Caroline.