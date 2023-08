Seit Anfang des Jahres wird in Babelsberg kaum noch gedreht. Dass der Streik in Hollywood dahinter steckt, glaubt der „Oscar“-Preisträger nicht.

Regisseur und „Oscar“-Preisträger Volker Schlöndorff befürchtet das Ende der Film- und Fernsehproduktion im Studio Babelsberg. Seitdem die US-amerikanische Firma Kino Bidco mit Anfang des Jahres Mehrheitsaktionärin sei, fänden in den traditionsreichen Filmstudios kaum noch Dreharbeiten statt, sagte der Regisseur und ehemalige Geschäftsführer des Studios Babelsberg am Donnerstag im RBB-Kulturadio: „Die Gefahr, dass man das Studio Babelsberg aushungern oder an die Wand fahren will, besteht.“

Kino Bidco ist demnach eine hundertprozentige Tochterfirma der Cinespace Studios des amerikanischen Immobilieninvestment-Unternehmens TPG Real Estate Partners. Schlöndorff sagte weiter, eine andere Erklärung sei, dass die Firma Kino Bidco neu auf dem deutschen Markt sei und sich nicht genug um Akquise gekümmert habe. Das könne er sich aber nicht recht vorstellen. Möglicherweise sei die Firma vor allem an den Immobilien von Studio Babelsberg interessiert.

Der neue Co-Vorstandschef des Studios, Andy Weltman, hatte am Dienstag bei einem Besuch des Bundeskanzlers in Babelsberg das Thema möglicher Steuervergünstigungen für die Filmbranche in Deutschland anklingen lassen. „Ich hoffe, dass der heutige Besuch ein Schlaglicht auf die Notwendigkeit von wettbewerbsfördernden und robusten steuerlichen Anreizen wirft“, sagte Weltman. Dies werde dazu beitragen, dass Deutschland wieder eine führende Rolle in der internationalen Filmproduktion einnehme.

Der Kanzler will sich Gedanken machen

Olaf Scholz hatte in seiner Funktion als direkt gewählter Bundestagsabgeordneter seines Wahlkreises Babelsberg besucht. „Wer sieht, wie viele Fähigkeiten hier zusammengekommen sind, der weiß auch, das muss hier (...) aufrechterhalten werden“, sagte Scholz bei der Gelegenheit. Wenn es einmal nicht mehr weitergehe, sei es nur schwer wieder aufzubauen. Die Filmproduktion in Babelsberg habe über Jahre auch international eine Rolle gespielt, „mit weltweiter Ausstrahlung und weltweit bekannten Stars“. Diese Tradition solle fortgeführt werden. „Deshalb ist es in der Tat richtig, dass wir uns Gedanken machen über die Filmförderungsstrukturen in Deutschland“, führte Scholz aus. „Und werden spätestens im Laufe des nächsten Jahres dafür weitreichende Entscheidungen für die Zukunft treffen.“

Die Verantwortlichen des Studios führen die ausbleibenden Aufträge nach eigenen Angaben unter anderem auf den aktuellen Drehbuchautorenstreik in Hollywood zurück. Eine Begründung, die Volker Schlöndorff am Dienstag in der „Märkischen Allgemeinen“ angezweifelt hat: „Da müsste es ja eigentlich hier brummen.“ Es sei nicht erkennbar, welchen Plan die neuen Studiochefs der Cinespace-Gruppe verfolgten, kritisierte er.

Die 1912 gegründeten Babelsberger Filmstudios gelten als Wiege des deutschen Films und ältestes Großatelier-Filmstudio der Welt. Heute verfügen die Studios nach Unternehmensangaben unter anderem über 21 hochmoderne Ateliers und Studios, Außenkulissen auf mehr als 173.000 Quadratmetern Fläche sowie über Europas größten Requisitenfundus.

In Babelsberg wurden unter anderem 1927 „Metropolis“ von Friedrich Wilhelm Murnau und 1930 „Der blaue Engel“ mit Marlene Dietrich gedreht. In den vergangenen Jahren entstanden dort unter anderem „Inglourious Basterds“ von Quentin Tarantino und „Grand Budapest Hotel“ von Wes Anderson sowie die Serie „Babylon Berlin“.