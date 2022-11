„Black Panther: Wakanda Forever“ im Kino : Ein lebendiges Grabmal

Manchmal beeinflussen reale, tragische Ereignisse den Ton eines Spielfilms. So ist das bei „Wakanda Forever“, der Fortsetzung des Marvelblockbusters „Black Panther“ aus dem Jahr 2018. Chadwick Boseman hatte diesem Black Panther, dem ersten schwarzen Marvel-Superhelden, sein Gesicht geliehen und die Figur mit Autorität, Kampfgeist und diplomatischer Sanftmut ausgestattet. Er war ein großer Schauspieler, man wünschte sich viele weitere Auftritte, nicht nur im Marvelkinouniversum.

Aber ihm war nicht viel Zeit vergönnt: 2020 erlag er im Alter von 43 Jahren einer schweren Erkrankung. Sein plötzlicher Tod schockierte Fans und Schauspielkollegen gleichermaßen. Panther-Regisseur Ryan Coogler überlegte, seinen Beruf komplett aufzugeben. Dass er nun doch die Fortsetzung drehte, setzte die Möglichkeit voraus, den Tod des Freundes auch im Film nicht unkommentiert zu lassen.

Und so beginnt „Black Panther: Wakanda Forever“ mit der Nachricht vom Tod des Helden, der als König T’Challa das afrikanische Fantasieland Wakanda regierte. Es folgt eine lange Trauerzeremonie und eine Titelsequenz-Montage, in der sich diesmal nicht, wie bei diesen Filmen üblich, der Hulk und Iron Man auf den Marvel-Buchstaben tummeln. Stattdessen sind in Violetttöne getauchte Ausschnitte aus Bosemans Auftritt im ersten Film zu sehen, wie man ihn in Erinnerung behalten hat: jung, strahlend, würdevoll. Dazu ertönt keine Musik, nur der Wind weht leise.

Was leicht ins Pathetische hätte abgleiten können, arrangiert Coogler zu einem Dreh- und Angelpunkt des Films. Der Schmerz über den Verlust des Bruders wird die Wissenschaftlerin Shuri durch die 160 Minuten begleiten und ihre Taten motivieren. Denn auf ihren Schultern liegt nun ein großer Teil der Verantwortung für Wakanda. Letitia Wright verleiht der Rolle den Ernst einer Shakespeare-Figur: Sie hadert mit dem Schicksal, verflucht die Welt und fordert die Ahnen heraus.

Als Prinzessin war ihre Shuri schon keine Frau, die auf Rettung wartete. Sobald sie von der Lebensgefahr für ihren Bruders erfährt, verbringt sie die letzten Stunden nicht an der Seite seines Krankenbetts, sondern in ihrem Labor, kämpft darum, ihn mit Hilfe der Technik zu retten, verkürzt die Befehle an ihre Helfer zu verzweifelten Ellipsen. Und muss dann einsehen, dass sie gegen manche Dinge doch machtlos ist. Aus diesem Schmerz erwächst große Wut. „Wenn ich diese Gefühle zulasse, könnte ich die ganze Welt in Flammen setzen“, sagt sie nachts ihrer Mutter, die sie zum Trauern in den Busch an einen Teich mitgenommen hat.

Aus ebendiesem Gewässer steigt nun die eigentliche Herausforderung dieses Films: ein Mann, den sein Volk für einen Gott hält, der unter Wasser atmen und an Land fliegen kann. Aus seinen Fersen wachsen kleine Flügel, die er direkt vom griechischen Götterboten Hermes geliehen zu haben scheint. Namor, so der Name dieses Wesens, führt eine Nation blauer Unterwassermenschen an, die bislang friedlich und abgeschottet vom Rest der Welt lebten.