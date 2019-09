Regisseur Bernd Böhlich : Wenn der Zweck die Mittel heiligt, ist es vorbei

Herr Böhlich, wie kamen Sie zu der Geschichte von den drei Frauen, die 1952 aus einem sowjetischen Straflager nach Deutschland zurückkommen und sich in der jungen DDR vorfinden?

Ich habe 1988 meinen zweiten Film gedreht, einen Fernsehkrimi. Dafür war ich mit der Schauspielerin Swetlana Schönfeld in Rostock verabredet. Wir standen abends an der Rezeption eines Hotels. Zu Ostzeiten legte man in so einer Situation den Personalausweis auf den Tresen. Die Prozedur mit dem Eintragen der Namen hat eine Weile gedauert, und weil mir langweilig war, wurde ich indiskret und schaute in ihren Ausweis hinein und lese als Geburtsort: Kolyma. Sie können sich vorstellen, dass ich überrascht war. Swetlana, wo bist du geboren? Und sie antwortete ganz lakonisch: Kolyma. Das ist ein Straflager. Sowjetisch. Das war in der DDR ein absolutes Tabu. Wenn dich das so interessiert, sagte Swetlana, dann unterhalten wir uns doch einmal bei einem Bier, bevor wir morgen unseren Film anfangen. Und so ging das los.