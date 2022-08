„Warten auf Bojangles“ im Kino : Tragödie eines lächerlichen Paares

Den klassischen Film über eine Frau, die sich mitten im scheinbaren Ehe- und Familienglück ihres Alltags selbst zu zerstören beginnt und aus dem Wohnzimmer in die Psychiatrie gelangt, hat John Cassavetes vor fünfzig Jahren gedreht: „Eine Frau unter Einfluss“. Der Titel wurde sprichwörtlich, der Film – mit Cassavetes’ Ehefrau Gena Rowlands in der Hauptrolle – eine feste Bezugsgröße in feministischen, antibürgerlichen und konsumkritischen Diskursen. Kein Wunder al­so, dass die Schauspielerin Virginie Efira beim Lesen des Drehbuchs zu Régis Roinsards Film „Warten auf Bojangles“ an Gena Rowlands dachte. Aber Roinsard, ihr Re­gis­seur, „wollte, dass ich nicht an sie denke“, wie Efira in einem Interview erzählt. Dieses Denkverbot hatte Folgen, für Efiras Rolle wie für den ganzen Film.

Andreas Kilb Feuilletonkorrespondent in Berlin.

„Warten auf Bojangles“ ist das Drama einer Frau, die sich selbst zerstört. Ca­milles Glück mit dem Anwalt Georges und ihrem Sohn Gary ist vollkommen, ihre finanzielle Lage prächtig, und doch neigt sie immer öfter zu brütendem Trübsinn und Schreianfällen, bis sie schließlich ihre Wohnung anzündet und in der psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses landet.

Diese Geschichte, erzählt aus der Perspektive des kleinen Gary und des Tagebuch schreibenden Ehemanns und in Romanform ge­bracht von dem Nachwuchs-Autor Olivier Bourdeaut, war vor sechs Jahren der Überraschungserfolg des französischen Buchmarkts: Mehr als zweihunderttausend Ex­em­pla­re wurden im Frühjahr 2016 von „En attendant Bojangles“ verkauft. Eine Ver­filmung – nach der Comic-Version, die be­reits im Folgejahr, und einer Thea­ter-Adaption, die ein weiteres Jahr später herauskam – war unausweichlich, und man durfte annehmen, dass sie so nah wie möglich an der bittersüßen, zugleich bonbonbunt und düster gefärbten Erzählfolie des Erfolgsromans bleiben würde.

Aber Régis Roinsard (dessen Regiedebüt „Madame Populaire“ vor zehn Jahren in den deutschen Kinos lief) hatte eine andere Idee. Sie bestand darin, dass er die Handlung aus den Achtzigerjahren in die Sechziger und ihre Protagonisten aus der oberen in die untere Mittelschicht verlegte, indem er aus dem Anwalt, der nebenbei Bücher schreibt, einen Werkstattbesitzer machte. Roinsard wollte in die Welt von „Bonjour Tristesse“ und „Jules und Jim“ zu­rück, nur ohne die dunklen Untertöne der Filme von damals; ihn reizten die Sixties als ästhetische Oberfläche. Um diese Wendung plausibel zu machen, strich er die Erzählerstimmen des Jungen und seines Vaters und er­fand Szenen, die nicht im Roman standen. Er praktizierte, anders ge­sagt, ge­nau das, was sein Vorbild François Truffaut in einer be­rühm­ten Polemik als Unart und An­maßung des französischen Kinos angeprangert hat: „ein ständiges Bemühen um Un­treue gegenüber dem Geist wie dem Buchstaben“ literarischer Vorlagen. So stand es 1954 in den „Cahiers du cinéma“, und so gilt es in Frankreich heute noch.

Es ist diese Mischung aus visuellem Auftrumpfen und erzählerischer Armut, die „Warten auf Bojangles“ zu einer so traurigen Kinoerfahrung macht. Man spürt, dass Virginie Efira und Romain Duris, die Darsteller des Ehepaars, zu einer ganz anderen Intensität fähig gewesen wären, wenn ihr Regisseur sie mehr an Cassavetes statt an die richtigen Tanzschritte für ihre Figuren hätte denken lassen; aber offensichtlich war Roinsard so sehr in seine mondänen Schauplätze an der Côte d’Azur und in ­ei­nem Pariser Studio verliebt, dass er alles ausblendete, was die ekstatische Künstlichkeit dieser Kulissenwelt gestört hätte.

Typischerweise geht dem Design des Films die Luft aus, sobald die Parties vorbei sind und Camille dem Apparat des französischen Gesundheitswesens ausgeliefert ist. Hier hätte der Film mit der Geschichte ernst machen können; doch er mogelt sich mit ein paar Alibi-Einstellungen um das Grauen herum, das der Romanvorlage den Re­so­nanz­bo­den gibt. Selbst den Country-Klassiker von Jerry Jeff Walker, der in Bourdeauts Roman in der Interpretation von Ni­na Simone zur Erkennungsmelodie der Heldin wird, hat Roinsard neu einspielen lassen. In „Warten auf Bojangles“ sind eben auch die Tö­ne aus zweiter Hand.