Regie-Debüt „Falling“ im Kino : Wie haben Sie Ihren Vater ertragen, Viggo Mortensen?

Seine Rolle als Aragorn in Peter Jacksons Verfilmung von Tolkiens „Herr der Ringe“-Trilogie machte Viggo Mortensen endgültig weltberühmt. Der blonde Mann mit dem kantigen Grübchenkinn und der sanft-sonoren Stimme wurde 1958 in New York als Sohn eines dänischen Vaters und einer amerikanischen Mutter geboren. Seit seinem Debüt 1985 in Peter Weirs „Der einzige Zeuge“ gehörte Mortensen zu den profilierten Nebenrollendarstellern Hollywoods, ob als Cop, Gangster, Soldat, Liebhaber, Sportler oder psychisch Kranker.

Sein Superstar-Status nach „Herr der Ringe“ hielt ihn nicht davon ab, weiterhin kleinere, oft schräge Indie-Filme zu bevorzugen. Dreimal wurde er als bester Hauptdarsteller oscarnominiert, unter anderem 2016 für seinen alleinerziehenden Familienvater in „Captain Fantastic“ und 2019 für seine Rolle in „Green Book“ als Chauffeur eines schwarzen Musikers auf einer Konzertreise, die ihm eine neue Sicht auf täglichen Rassismus schenkt.

Mit „Falling“ präsentierte Mortensen nun sein Regiedebüt. Das Drama über Familie, Erinnerungen und Vergebung sollte eigentlich auf dem letzten Filmfestival in Cannes laufen. Es ist die Geschichte eines Mannes, der seinen dementen Vater zu sich in sein queer-liberales Zuhause holt und immer wieder in die Kindheit zurückblickt, die von Gewalt, Jähzorn und Unberechenbarkeit des Vaters geprägt war.

Warum haben Sie sich entschieden, mit 62 noch mal zum Regisseur zu werden?

Regie zu führen war immer mein Traum, seit ich als Kind mit meiner Mutter die ersten Filme im Kino gesehen habe. Sie hat immer über die Geschichten gesprochen, nie über etwas „Oberflächliches“, wie etwa, wer was gespielt hat. So lernte ich, dass Filme von guten Geschichten leben. Deshalb habe ich mich immer als Teil eines Teams gesehen, das einer Geschichte dient.

Dieser Traum erfüllt sich für Sie jetzt, ein halbes Jahrhundert später?

Um 1997 herum hatte ich schon einmal versucht, einen Film zu drehen. Damals konnte ich das Geld nicht zusammenbekommen. Daraufhin habe ich mich mehr auf meine Karriere als Schauspieler konzentriert. Seit ungefähr sieben Jahren versuche ich es jetzt wieder als Regisseur. Dieser Film hat nun als erster das Licht der Welt erblickt.

Oft erfüllt ja etwas, auf das man sich lange freut, dann doch nicht die Erwartungen. Und hier?

Für mich war es eine wunderbare Erfahrung. Es war schwere und harte Arbeit, aber ich freue mich schon auf die nächste Regieaufgabe.

„Falling“ haben Sie Ihren beiden Brüdern gewidmet. Warum?

Ich habe sehr viel aus meiner eigenen Vergangenheit hineingepackt. Auch wenn „Falling“ kein autobiographischer Film ist, werden meine Brüder Charles und Walter viele Momente aus unserer Kindheit wiedererkennen. Wir drei teilen diese Vergangenheit, deshalb wollte ich ihren Anteil an diesem Film auch anerkennen.

Ging es bei Ihnen zu Hause genauso harsch zu wie im Film? Die Figur des Vaters ist verbal und physisch gewalttätig, ein unberechenbarer, meist liebloser Tyrann.