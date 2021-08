„Quo vadis, Aida?“ im Kino : Der Schmerz der Frauen, die Srebrenica erleben mussten

Ein Film über Kriegsverbrechen, kaltblütige Bestien und die Solidarität verwitweter Frauen: Jasmila Žbanić klagt in ihrem neuen Film „Quo vadis, Aida?“ Srebrenica an. Ein Gastbeitrag.

Genozid – das Grausamste, was Menschen einander antun können. Und trotzdem neigen wir dazu, den Genozid schnell wieder zu vergessen. Nur durch Zahlen werden wir an ihn erinnert; wie viele Opfer es gab, wann er stattgefunden hat, wie lange er her ist. Manchmal aber bekommen wir die Gelegenheit, uns auf andere Weise mit ihm auseinanderzusetzen.

„Europa – Bosnien, Juli 1995“ steht am Anfang dieses Films, der von Gerechtigkeit handelt. Davon, dass es keine Gerechtigkeit geben kann, wenn Worte und Taten missbraucht werden, um Absichten zu verschleiern, um zu vergewaltigen und zu zerstören. Wenn der Mensch nicht mehr Mensch ist, sondern Monster. Wenn er den anderen auslöschen will. Europa, 1995, das heißt: Schaut her, das hat mitten unter uns stattgefunden, der größte Völkermord seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Als müssten wir uns allein deswegen für diejenigen interessieren, die vergewaltigt und ermordet wurden, weil sie in unserer Nähe lebten; die immer wieder mit Baggern ausgegraben und in primäre, sekundäre und tertiäre Massengräber geworfen wurden, damit sie später nicht identifiziert werden können.

Geduldige Chronistin des Bosnien-Krieges

Als müssten uns die 8372 Toten von Srebrenica etwas bedeuten. Tun sie aber nicht, ganz egal, wie nah oder fern uns der Boden ist, auf den sie fielen, als sie massakriert wurden, weil sie der falschen Ethnie angehörten. Insgeheim fragen wir uns, ob die Schuldfrage wirklich so klar ist. Wir denken an Peter Handke und seinesgleichen, die Gerechtigkeit für Serbien fordern, und fragen uns mit ihnen zusammen, wer der erste Aggressor gewesen sei. Von ihren großen Worten geblendet, erkennen wir nicht, dass sie den Genozid, das größte Verbrechen gegen Menschlichkeit, rechtfertigen, minimieren oder gar ganz leugnen.

Jasmila Žbanić, die geduldige Chronistin des Bosnien-Krieges, deren erster, mit dem Goldenen Bären der Berlinale ausgezeichneter Film „Esmas Geheimnis – Grbavica“ von der Vergewaltigung bosnischer Frauen handelte, erzählt nun also von Srebrenica. Genauer gesagt, erzählt sie nicht nur, sie klagt an. Sie klagt diejenigen an, die immer noch leugnen, was vor 26 Jahren passiert ist, von denen es auf dem Balkan so einige gibt. Und sie klagt diejenigen an, die nichts getan haben, um den Genozid zu verhindern: die Vereinten Nationen.

„Quo vadis, Aida?“ – „Wo gehst du hin, Aida?“, so lautet der Titel ihres neuen Werks, das dieses Jahr für den Oscar nominiert war und mit mehreren Preisen ausgezeichnet wurde, und tatsächlich sehen wir die titelgebende Figur Aida immer in Bewegung. Wobei sich das Ausmaß ihrer Bewegtheit kontinuierlich steigert, bis sie schließlich nur noch wie ein kopfloses Huhn herumrennt, im vollen Bewusstsein der Tatsache, dass sie den Kampf verloren hat, dass sie ihre beiden Söhne und ihren Ehemann verlieren wird. Still hält sie nur in der ersten Szene, in der sprichwörtlichen Ruhe vor dem Sturm, wo sie in ihrer Wohnung sitzt und vor sich hinstarrt, eine Lehrerin, deren Gesicht die Geschichte eines ganzen traurig-schönen Lebens erzählt. Schon in der zweiten Szene ist dieses Gesicht in hellem Aufruhr, es ist jetzt das Gesicht einer Kettenraucherin, die im Krieg für die UN als Übersetzerin arbeitet, also sprachlich zwischen den Bosniaken und den niederländischen Blauhelmsoldaten vermittelt – als einzige Frau unter lauter Männern.