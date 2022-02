Decker gegen Schweiger : Der Kampf geht weiter

Til Schweiger kam nicht. Er hatte seinen Bruder geschickt, der am Mittwochmorgen im Kammergericht in Berlin-Schöneberg neben dem Anwalt von Schweigers Produktionsfirma Barefoot und dem von Warner Bros. Platz nahm. Der Drehbuchautorin und Regisseurin Anika Decker und ihrem Münchener Anwalt, die ein paar Meter weiter saßen, nickten sie bloß distanziert zu. Seit Jahren verständigt man sich nur noch über Schriftsätze, die der zuständige Richter an diesem Morgen in Form eines Aktenturms vor sich aufgebaut hatte. Als vor einem Jahr und vier Monaten, im Oktober 2020, eine erste Verhandlung vor dem Landgericht stattgefunden hatte, verließen die Warner- und Barefoot-Anwälte im Anschluss wortlos den Saal. Am Mittwoch wären beide Lager nach der Verhandlung beinahe im selben Restaurant gelandet, um sich jeweils zu beraten, wie es weitergehen soll. Denn es wird noch sehr lange weitergehen. Die Drehbuchautorin und ihre Entourage beschlossen dann aber, lieber woanders zu essen, und zogen weiter.

Bald vier Jahre ist es jetzt her, seit Anika Decker, Autorin der Drehbücher von Til Schweigers Erfolgsfilmen „Kein­ohrhasen“ und „Zweiohrküken“, die beiden Produktionsfirmen verklagt hat. Decker verlangt Auskunft über die mit den Filmen erzielten Umsätze und eine angemessene Beteiligung daran. 17.500 Euro hatte sie für „Keinohrhasen“ bekommen und weitere 32.500 Euro, die ihr Til Schweiger „geschenkt“ hat – für einen Film, der an der Kinokasse rund 70 Millionen Euro einspielte. Im Urheberrechtsgesetz gewährt der „Fairnessparagraph“ Kreativen seit 2002 allerdings eine angemessene Beteiligung am Filmerfolg, wenn ihre Vergütung in einem „auffälligen Missverhältnis“ zu den Einnahmen aus dem Film steht. Anika Decker hatte sich vor dem Landgericht in der ersten Stufe durchsetzen können.