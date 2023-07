Von den Männern, die zur See fahren, sagt man gern, sie hätten in jedem Hafen ein Mädchen. Was das heißt? Dass zum Leben der Kapitäne und Matrosen eines nicht gehört: etwas Stetes, etwas Verbindliches, gar eine große Liebe. Man kann dieses Bild von einem „girl in every port“ in eine große romantische Hoffnung überführen: Irgendwo gibt es vielleicht doch den einen Hafen, in dem das eine Mädchen wartet, bei dem das Herz zur Ruhe kommt?

Die Erzählung „Das Purpursegel“ von Alexander Grin, erschienen 1923 in Sowjetrussland, nimmt einen solchen lebenswendenden Moment von zwei Seiten in den Blick. Einem Mädchen namens Assol wird von einem Märchensammler prophezeit, dass eines Tages ein Schiff mit einem purpurfarbenen Segel vor der Küste auftauchen wird; ein junger Mann aus reichem Haus namens Grey findet seine erste Bestimmung darin, dass er sich gegen alle Widerstände für die Seefahrt entscheidet und bald auch ein eigenes Schiff (die „Geheimnis“!) befehligt.

Bei Grin laufen zwei Wege in einer parallelen Konstruktion aufeinander zu, auf einen ebenso einfachen wie euphorischen Satz: „Ich fahre zu meiner Frau.“ Das Lebensentscheidende gehört zu den Versprechen einer wahren Liebe. Und es ist ein schönes Autorenprivileg, so Schicksal spielen zu können, wie Grin es für Assol und Grey tat, in einem Buch, das neben dieser Konvention in jeder Hinsicht einen „Geist des Eigentümlichen“ pflegt.

Der italienische Regisseur Pietro Marcello hat „Das Purpursegel“ nun verfilmt; genau ein Jahrhundert nach der Vorlage kommt eine Adaption, die einerseits dem besonderen Geist von Grin wunderbar gerecht wird, die aber doch eigene Wege geht. So hielt Marcello es auch schon bei „Martin Eden“, seiner Verfilmung des gleichnamigen Romans von Jack London. Dort spielten alte Filme, Fragmente aus Archiven, Wochenschau-Bilder und experimentelle visuelle Einsprengsel eine wichtige Rolle. Und so beginnt nun auch „Die Purpursegel“ (der deutsche Verleih setzt den Buchtitel in den Plural).

Wir sehen Aufnahmen aus den letzten Tagen des Ersten Weltkriegs, Bilder von Demobilisierung und Heimkommen. Ein vierschrötiger Mann tritt aus ihnen hervor wie jemand, der nun seinen Teil mit der Geschichte der Herrscher und Imperien zu schaffen hatte und der in ein Märchen oder in eine Feerie eintritt, also in eine verzauberte Welt. Die Gattungsbezeichnung Feerie begleitete ältere Übersetzungen von Grins Buch, die derzeit lieferbare Fassung im Union Verlag verzichtet darauf. Einen interessanten Schlüssel enthält sie gleichwohl, wobei das Amt der Fee auf mehrere Figuren verteilt wäre.

Der Prinz kommt aus der Luft

Der Schreiner Raphaël kehrt aus dem Krieg zu Frau und Tochter zurück, doch die Frau lebt nicht mehr; sie starb, weil jemand ihr in einer Notlage nicht helfen wollte, sondern im Gegenteil ihre Schutzlosigkeit auszunutzen versuchte. Raphaël ist nun Witwer, er muss mit seinem schweren Körper und seinem schweigsamen Gemüt ein Mädchen behüten: Es heißt Juliette, wie die Schauspielerin Juliette Jouan, die Pietro Marcello für diese Rolle entdeckt hat.