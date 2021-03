Mehr Standorte : Oscars werden gleichzeitig in L.A. und London vergeben

Wegen der Corona-Pandemie soll die diesjährige Oscar-Verleihung nun auch an Standorten in Europa über die Bühne gehen. Die Produzenten der 93. Academy Awards gaben am Dienstag in einer Videoschalte mit Vertretern der Nominierten bekannt, dass sich Oscar-Kandidaten aus London und möglicherweise aus anderen Städte dazuschalten können, wie die Branchenblätter „Variety“ und „Hollywood Reporter“ berichteten.

Vor Ort dabei sein können nur Nominierte mit jeweils maximal einer Begleitperson. Es wird mehrfache Corona-Tests geben, und vom Roten Teppich sollen nur 20 Sender und andere Medien berichten.

Die Show am 25. April sollte zunächst nur an zwei Standorten in Los Angeles mit den Nominierten vor Ort laufen. Die Show-Produzenten, darunter „Traffic“-Regisseur Steven Soderbergh, hatten kürzlich erklärt, dass Video-Schalten bei der Gala nicht erwünscht seien. Wer also nicht Live teilnehme, könne im Falle eines Sieges den Preis auch nicht virtuell annehmen.

Anreise wäre schwierig geworden

Wegen Corona-Auflagen wäre aber vor allem für Kandidaten aus Europa die Anreise nach Los Angeles schwierig gewesen. Nach den neuen Plänen können Auftritte von zusätzlichen Standorten, wie London, in die Show eingebaut werden. In Los Angeles soll neben dem traditionellen Dolby Theatre in Hollywood erstmals auch das Bahnhofsgebäude Los Angeles Union Station als Bühne für die Academy Awards dienen.

Wegen der Corona-Pandemie war die Trophäen-Show vom üblichen Termin im Februar auf Ende April verschoben worden.

Andere Award-Shows, wie die Golden Globes oder die Grammys, liefen in diesem Jahr weitgehend virtuell ab. Die Nominierten wurden häufig per Video von Standorten in aller Welt zugeschaltet.