Mit 71 Jahren : Oscar-Preisträger William Hurt gestorben

Der Schauspieler und Oscargewinner Willam Hurt ist nach übereinstimmenden Medienberichten im Alter von 71 Jahren gestorben. Der Schauspieler sei eine Woche vor seinem 72. Geburtstag am Sonntag friedlich verstorben, zitiert das Onlineportal „Deadline“ aus einer Stellungnahme von Hurts Sohn Will. Bei Hurt war im Mai 2018 Prostatakrebs im Endstadium diagnostiziert worden. Ob der Schauspieler seinem Krebsleiden erlag, teilte der Sohn in seiner Erklärung nicht mit.

Dem Magazin „Variety“ gegenüber bestätigte die Familie den Tod des Oscar-Preisträgers.

Hurt gewann 1985 den Oscar als bester Darsteller für seine Rolle in „Kuss der Spinnenfrau“, in dem er den schwulen Häftling Luis Molina spielte, der sich in einem brasilianischen Gefängnis die Zelle mit einem politischen Gefangenen teilt. Weitere Nominierungen erhielt Hurt 1987 für seinen Auftritt in „Gottes vergessene Kinder“, ein Jahr später für seine Rolle in „Broadcast News“, sowie 2006 für seine Nebenrolle in „A History of Violence“ vom kanadischen Regisseur David Cronenberg.