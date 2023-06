Glenda Jackson 1997 bei einem Besuch in New York. Bild: Reuters

Glenda Jackson hat zwei Leben geführt. Eines als berühmter Film- und Bühnenstar und eines als Politikerin. In beiden gab sie sich nur mit Spitzenleistungen zufrieden.

1936 in der englischen Hafenstadt Birkenhead als älteste von vier Töchtern geboren, verließ die Tochter eines Maurers und einer Putzfrau bereits mit 15 Jahren die Schule. Sie hatte ihr Talent zur Schauspielerei entdeckt und wusste, dass sie alles geben musste, um in diesem Beruf ohne finanzielle Unterstützung der Eltern Fuß fassen zu können. Also bewarb sie sich um das Stipendium einer Schauspielschule und gewann es prompt. Mit ebenso viel Ehrgeiz ging sie ihre ersten Rollen an, wurde schnell auf britischen Bühnen heimisch und hatte ab den Sechzigerjahren erste Auftritte in Fernsehserien.

1969 gab sie in der D.-H.-Lawrence-Verfilmung „Liebende Frauen“ eine der Schwestern, die mit zwei Freunden zwei sehr unterschiedliche Beziehungen eingehen. Die Rolle brachte ihr den Oscar als beste Hauptdarstellerin ein. Ein Jahr darauf wurde sie für die Hauptrolle einer frustrierten Büroangestellten, die in einer polyamoren Dreiecksbeziehung mit einem Künstler lebt, in „Sunday Bloody Sunday“ von John Schlesinger abermals nominiert.

Die zweite Trophäe, den Hauptrollen-Oscar, nahm sie dann 1974 mit nach Hause: In der romantischen Komödie „Mann, bist du Klasse“ (A Touch of Class) spielte sie eine geschiedene junge Mutter, die im Taxi auf einen Amerikaner (George Segal) trifft und beschließt, mit ihm eine Affäre zu beginnen.

Gute Rollen für ältere Frauen waren damals noch rar gesät. Jackson beschwerte sich darüber immer wieder. Mit Anfang fünfzig kehrte sie dem Starrummel und den Bühnen vorerst den Rücken, um sich der Politik zuzuwenden. 1992 zog sie als Abgeordnete der britischen Labour Party ins Unterhaus ein. Vier Mal wurde sie wiedergewählt. Als Kriegsgegnerin übte sie scharfe Kritik an Tony Blair, sprach sich vehement gegen eine Beteiligung am Irakkrieg aus.

Mit ihrer Pensionierung 2015 zog sie sich zwar aus der Politik zurück, dachte aber noch lange nicht an Ruhestand. Schon ein Jahr später war sie wieder auf britischen Bühnen zu sehen und spielte in London unter anderem den King Lear. Nun ist sie im Kreis ihrer Familie in Südlondon im Alter von 87 Jahren gestorben.