Kino-Festivals im Umbruch : Olympische Spiele der Filmkunst

Cannes hat ein Jahr ausgesetzt, die Berlinale findet in zwei Teilen statt: Ein Jahr nach dem Beginn der Pandemie steht die Filmbranche auf der Kippe. Was wird aus den großen Festivals?

Leere Pracht: Der Berlinale-Palast am Potsdamer Platz wird in diesem Jahr wahrscheinlich nicht bespielt. Bild: AFP

Im Mai 1982 lud der deutsche Filmemacher Wim Wenders einige seiner Kollegen in ein Zimmer des Hotels „Martinez“ in Cannes ein, um sie über die Zukunft des Kinos zu befragen. Wenders war während der Aufzeichnung nicht anwesend, er stellte nur eine Kamera und ein Tonband auf, schaltete den Fernseher im Hintergrund an und überließ die Regisseure dann sich selbst. Der knapp einstündige Film „Chambre 666“, der so entstand, ist die Momentaufnahme einer Kunst zwischen Tradition und Rebellion, Freiheit und Kommerz. Dabei kommt es ebenso auf die Selbstinszenierung der Befragten an wie auf das, was sie sagen: Steven Spielberg, mit offenem Hemd und Sneakers, redet lässig über steigende Budgets und die Buchhalter von Hollywood, Michelangelo Antonioni spricht im Stehen über die ästhetischen Möglichkeiten der Videotechnik, Godard steckt sich eine Zigarre an, Werner Herzog zieht seine Schuhe aus und schaltet als Einziger den Fernseher ab, Rainer Werner Fassbinder, einen Monat vor seinem Tod, wirkt müde und zerfahren. Der von heute aus gesehen wichtigste Satz, den man hört, stammt von Herzog: „Das Kino kann man nicht abschalten.“

Die Festivalroutine gibt es nicht mehr

Um zu begreifen, welche Rolle die Filmfestivals im Leben des Kinos einmal gespielt haben, muss man sich „Chambre 666“ ansehen. Denn sie sind alle da, leibhaftig anwesend im Zimmer 666 des Hotels Martinez während der Filmfestspiele von Cannes, Spielberg, Antonioni, Fassbinder und ein knappes Dutzend andere; sie sitzen am selben Tag in demselben Raum und reden über die Aussichten ihres Metiers, und in der Abfolge der Auftritte verbinden sich ihre Gesichter zum Gruppenbild. Dabei ist das, was hier passiert, das Zusammentreffen von Künstlern mit ganz unterschiedlichen Themen und Bildsprachen, gar nichts Ungewöhnliches, sondern geradezu der Normalzustand der Filmfestivals, ihr Alltag, ihre Routine. Eine Routine, die es inzwischen seit fast einem Jahr nicht mehr gibt.