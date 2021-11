Doku-Film „JFK Revisited“ : Die Mutter aller Verschwörungstheorien

Die Wahrheit über die Ermordung des amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy am 22. November 1963 auf offener Straße in Dallas ist so etwas wie ein defekter Rubik-Würfel. Man kann endlos daran herumdrehen, ein stimmiges Gesamtbild wird sich nicht ergeben. Der Verlust eines progressiven Hoffnungsträgers in der Epoche des Kalten Kriegs ist von Unklarheiten umgeben, die nicht einmal von Oliver Stone vollständig aufgeklärt werden können, auch wenn der mit seinem neuen Dokumentarfilm „JFK Revisited: Die Wahrheit über den Mord an John F. Kennedy“ das Gegenteil behauptet.

Schon mit seinem Spielfilm „JFK – Tatort Dallas“ (1991) hat er sich an den diversen Verschwörungstheorien abgearbeitet, die den Kennedy-Mord umgeben. Damals folgte er vor allem dem Staatsanwalt Jim Garrison, der Zweifel an der offiziellen Untersuchung durch die Warren-Kommission hegte. Verkörpert wurde Garrison im Spielfilm durch Kevin Costner, damals auf dem Höhepunkt seiner Strahlkraft. In Hollywood ist die Wahrheit eben immer auch eine Frage des Castings.

Die Wahrheit ist ein Detailgewitter

Nun rollt Stone alles noch einmal auf, wobei er in diesem Fall eher den väterlichen Moderator bei einem Film macht, der recht deutlich auf die neue Generation des Streaming-Publikums abzielt. Die Wahrheit ist ein Detailgewitter. Heutige Mediennutzer werden bei der Vielzahl von schnellen Schnitten, Perspektivwechseln und Zuspitzungen nicht nervös. Gleichwohl bleibt die Frage, ob Stone mit seinem kaleidoskopischen Argument eine plausible Gegenversion zu der offiziellen erreicht oder ob er einfach aus allen verfügbaren Rohren auf die Einzeltäterthese losfeuert. Ursprünglich sollte „JFK Revisited“ vier Stunden dauern, für bessere Konsumierbarkeit wurde er schließlich um die Hälfte gekürzt. Man kann davon ausgehen, dass die längere Version irgendwann auch noch in Umlauf gebracht wird, vermutlich entspricht sie auch besser dem obsessiven Interesse an Wahrheitspartikeln, aus dem sich ein Konsens kaum ermitteln lässt.

Für die meisten Historiker wurde John F. Kennedy von Lee Harvey Oswald ermordet, der bald darauf von Jack Ruby erschossen wurde – oder zum Schweigen gebracht, wenn man es so sehen will. Die scheinbare Rache eines einfachen Staatsbürgers an einem anderen mochte auch auf unbefangene Beobachter wie eine mögliche Vertuschung wirken. Doch entscheidend bleibt nach wie vor, was sich einer forensischen Untersuchung erschließt. Und da wartet „JFK Revisited“ nun mit einer Vielzahl von Details und Stellungnahmen auf. Zuerst geht es um Projektile und Schussbahnen. Kennedy wurde im offenen Auto von hinten getroffen, wenn Oswald von dem Punkt aus geschossen hat, der später rekonstruiert wurde. Stone vertritt die Hypothese, dass der tödliche Schuss von vorn kam. Er versäumt es allerdings, dafür einen Ort namhaft und plausibel zu machen, von dem aus eine weitere Person gefeuert hätte. Man hat bei diesem Aspekt also die Wahl zwischen einem nachvollziehbaren Tatort mit allerdings kompliziert abgelenkten Projektilen und einer reinen Konjektur, die noch dazu nicht mit den Gebäudeprofilen in der Umgebung abgeglichen wird, während bei Oswald jede einzelne Etage seines mutmaßlichen Fluchtwegs eigens untersucht wird und Zeugen dazu aufgetrieben werden.