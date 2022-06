Von Donnerstag an neu im Kino : Massives Talent und römisches Blut

Wenn man einen Filmstar für eine mickrige Million als Privatclown für seine Geburtstagsparty buchen kann, dann ist mit der Karriere vermutlich schon etwas nicht mehr ganz in Ordnung. Und das ist exakt der Fall bei Nick Cage, einem leicht derangierten Idol mit überdeutlichen Parallelen zu dem echten Star Nicolas Cage. Nick (also streng genommen: die fiktive Rolle, die Nicolas Cage hier spielt) hat gute Gründe, die Million nicht auszuschlagen.

Er hat hohe Schulden und eine zerbrochene Familie. Er sieht sich zwar immer wieder einmal kurz vor der „Rolle seines Lebens“, es kommt dann aber doch immer wieder etwas dazwischen, in erster Linie er selbst, denn Nick ist ein schwieriger Star. Er macht sich also auf den Weg nach Mallorca, wo ein Olivenöl-Magnat namens Javi sich einen Traum erfüllen möchte.

Er hat nämlich mehr vor, als nur eine Party mit einem extravaganten Gast zu feiern. Er will mit Nick Cage einen Film drehen. Und er lässt sich dabei inspirieren von all den Filmen, die Nicolas Cage schon gedreht hat. Wenn man auf der Straße eine wildfremde Person fragen würde, ob sie einen Film mit Nicolas Cage kennt, wären die Chancen gar nicht so schlecht, dass man eine positive Antwort bekommt. „Wild at Heart“ zum Beispiel oder „Leaving Las Vegas“, oder „ConAir“ oder „Mondsüchtig“oder „Das Vermächtnis der Tempelritter“.

Man könnte sagen: Nicolas Cage ist allgegenwärtig, er ist unverwechselbar, aber er hat so viel gemacht, dass man gar nicht mehr so recht weiß, wer er eigentlich ist. Von dieser Beobachtung geht Tom Gormican bei seinem Film „Massive Talent“ aus. Er zieht Nicolas/Nick einmal so richtig durch den Kakao. Schon der Titel ist ja mehr als sarkastisch: Für ein „massives Talent“ jedenfalls als Schauspieler hatte man ihn ja bisher eher nicht gehalten, eher für jemanden, der seine charakteristische Visage hinhält, auf Kommando durch Kugelhagel sprintet und ab und zu romantisch schmachtet.

Er macht Kino über das Kino

Schon allein dass jemand auf die Idee kommen könnte, ausgerechnet über ihn einen Film wie „Massive Talent“ zu machen, erscheint zuerst bizarr, dann aber bald zwingend. Gormican zeigt Cage aus vielen Perspektiven. Köstlich zum Beispiel, wie Javi die Urszene seiner Begeisterung preisgibt: Bei ihm war „Tess und ihr Bodyguard“ der Auslöser, eine Komödie mit Shirley MacLaine. Das ist nun wirklich leichte und auch ein bisschen sentimentale Kost, nichts, womit sich ein Mann normalerweise groß brüsten würde. Aber Gormican zeigt eben zwischendurch, dass Cage nicht nur ein Männlichkeitsidol ist, sondern auch jemand für den Gefühlshaushalt.

Dabei hält sich „Massive Talent“ aber strikt an die Regeln. Auf einer ersten Ebene muss ein Film mit Nicolas Cage natürlich Action bieten. Und so lässt Tom Gormican (der das Drehbuch gemeinsam mit Kevin Etten geschrieben hat) die Wirklichkeiten virtuos durchein­anderlaufen: einen Geheimdienst-Thriller neben einer romantischen Komödie und einer Bromance.

Er macht Kino über Kino, hinterlässt dabei aber nie den schalen Nachgeschmack postmoderner Beliebigkeit, sondern überrascht mit immer neuen Facetten der Star-Mythologie von Nicolas Cage. Um die Sache noch wahnwitziger zu machen, wird Nick auch noch von einem Doppelgänger geplagt, der heißt Nicky (und wird gespielt von einem gewissen Nicolas Kim Coppola, das ist der bürgerliche Name des realen Stars).