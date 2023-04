Verkehrsstau auf der Autobahn, eine Frau läuft hektisch von Wagen zu Wa­gen, um eine Mitfahr­gelegenheit zu finden. Sie kommt aus der Ukraine, sie muss rasch zurück in die kleine tschechische Stadt, wo ihr nach einem Überfall schwer verletzter Sohn im Krankenhaus liegt. Wer ist dafür verantwortlich? Wer ist hier das Opfer? Und wovon? Mit diesen Fragen beschäftigt sich „Victim“, der De­bütfilm des slowakischen Regisseurs Michal Blaško, der zugleich der diesjährige Beitrag seines Landes für die Os­cars war.

Die alleinerziehende Mutter Irina (Vita Smachelyuk), eine Ukrainerin in der tschechischen Provinz, ist entschlossen, den Angriff auf ihren 13-jährigen Sohn aufzuklären. Igor (Gleb Kuchuk) erwacht nach dem Vorfall im Krankenhaus und sagt aus, von drei fremden Ge­stalten zusammengeschlagen worden zu sein. „Waren es Weiße?“, fragt seine Mutter. „Nein“, antwortet Igor. An weitere Merkmale der Täter kann er sich jedoch nicht erinnern. Schnell beschäftigt der Überfall die Provinzstadt, deren Bewohner drei junge Roma für die Tat verantwortlich ma­chen wollen.

Irina misstraut der scheinbaren Solidarität mit ihr, weil sie spürt, dass verschiedene Parteien den Fall für sich ins­trumentalisieren wollen. Die plötzliche Kollegialität, die sie nach dem Unfall er­fährt, verschleiert eher die rassistischen Vorurteile gegenüber der Roma-Familie von nebenan. Je länger der Film dauert, desto schmaler wird der Grat, auf dem sich Irina bewegt: zwischen einer Komplizenschaft, die ihr gesellschaftlichen Aufstieg verspricht, und der Wahrheit, die fatale Folgen für sie haben würde. Als neue Erkenntnisse zum Tatverlauf auftauchen, scheint es für eine Richtigstellung der Fakten schon zu spät.

„Victim“ ist eine Milieustudie, in de­ren Mittelpunkt Irina steht, die putzt, die vom eigenen Friseursalon träumt und endlich die tschechische Staatsbürgerschaft will, nachdem sie im Einbürgerungsverfahren bereits einmal durchgefallen ist. Der Film erzählt von Fremdenfeindlichkeit, von Fake News und von einer Frau, die gezwungen wird, ge­gen ihren moralischen Kompass zu handeln. Eine graue, triste Plattenbausiedlung bietet die Kulisse für das sozialrealistische Drama.

„Victim“ versucht nicht, Irinas Handeln zu bewerten, sondern sie eher in ihrer wachsenden Verzweiflung zu be­gleiten. Bald nach dem Vorfall mischen sich erst die Medien und die Stadt­verwaltung ein, schließlich auch die Freunde des Sohnes, die sich einfühlsam und besorgt geben, sich jedoch als Anhänger einer kleinen Nazigruppe entpuppen.

Der Vorfall wird sofort medialisiert

Dass die ukrainische Minderheit in der Stadt nur ungern geduldet wird, zeigt sich in einer Szene im Umgang der Heimleitung mit einer jungen Mutter, für die Irina dolmetscht: Sie solle entweder mehr für das kleine Zimmer zahlen oder direkt verschwinden. Als Irina die Mehrkosten für die Familie übernimmt, wird sie vom Personal schräg angeschaut. Auch in der deutschen Synchronfassung ist die Außenseiterrolle hörbar: Irina spricht nicht akzentfrei, sie ist so wenig wie ihre beschuldigten Nachbarn Teil der Gemeinde.