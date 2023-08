Aktualisiert am

Maïwenn als Jeanne du Barry, Johnny Depp als Ludwig XV. in dem Film „Jeanne du Barry“. Bild: Stephanie Branchu

Würde ist das oberste Gebot im Umgang mit einer königlichen Hoheit. Das muss auch Jeanne Vaubernier, gesellschaftlich aufgestiegene Comtesse du Barry, lernen, eine schöne Frau im Frankreich des 18. Jahrhunderts. Sie wird dem damaligen Sire Ludwig XV. gezielt zugeführt, seinen Augen regelrecht unterbreitet, und er geht auch wie erwartet auf das Angebot ein.

Schon wenige Stunden nach dem ersten Blickkontakt klopft es an die Tür von Jeanne, der Erste Kammerdiener La Borde erscheint, er holt Jeanne du Barry ab zu einem Rendezvous mit dem König. Aus Gründen der Diskretion muss sie einen schwarzen Umhang mit Kapuze tragen, das lässt sie ein wenig wirken wie ein Schlossgespenst.

Bevor sie dann auch wirklich in das Innerste von Versailles vorgelassen wird, findet noch eine eingehende gynäkologische Untersuchung statt. Einer der Leibärzte plädiert sogar für eine Quarantäne, es hat sich also schon herumgesprochen, dass Jeanne sexuell sehr aktiv ist. Ihr eilt ein Ruf voraus. Die letzte Regel, bevor sich die Tür ins Schlafzimmer schließt, betrifft eine Besonderheit, an der sich der Status des Königs eindrücklich zeigt: Man darf ihm niemals, unter keinen Umständen, den Rücken zukehren.

Das erfordert in manchen Situationen, beim Hinausgehen vor allem, einen lächerlich wirkenden Trippelschritt rückwärts. Ob es dabei um dieses Lächerliche geht oder doch eher um eine Metaphysik des königlichen Angesichts, bleibt in dem Kostümfilm „Jeanne du Barry“ von Maïwenn Le Besco, die sich nur Maïwenn nennt, bewusst offen. Rituale sind solche, weil sie sich von ihrer Begründung gelöst haben.

Die Prozedur, mit der Jeanne du Barry zur Mätresse wird, erinnert in mancherlei Hinsicht an jüngere Ereignisse. Die Reihe, die der König auf dem Weg zu ihr abschreitet, ist keine „Row Zero“, wie es sie bei Konzerten von Rammstein gab, aber sie erfüllt die gleiche Funktion. Ludwig XV. war in seiner Zeit die Person, die ihren Rang besonders stark mit sexuellen Privilegien genießen konnte – ein ganzes System arbeitete ihm dabei zu.

Freiraum für eine Frau

Maïwenn aber hat sich für diese berühmten Stoff wohl interessiert, weil sie darin eine Gelegenheit sah, in einem unerwarteten Zusammenhang einen Freiraum für eine Frau zu reklamieren, der zuerst einmal nur darin besteht, dass Jeanne schon bei der ersten Begegnung mit dem König die Regeln bricht. Sie ist mehr als nur eine Gespielin für eine Nacht, sie hat eine andere Agenda als das Mädchen, das in „Jeanne du Barry“ einmal kurz zu sehen ist, eine andere Mätresse, die weiß, dass sie dieses Gemach nie wiedersehen wird und die auf dem Weg hinaus so viel Schinken auflädt, wie sie von Ludwigs Frühstückstisch noch schnell zusammenraffen kann.

Im Mai dieses Jahres eröffnete „Jeanne du Barry“ die Filmfestspiele in Cannes. Die Entscheidung war kontrovers, denn Maïwenn zählt in der französischen Filmlandschaft zu einem Lager, das man als #Metoo-skeptisch bezeichnen könnte. Sie schlug sich auf die Seite von Catherine Deneuve und anderen, die eine „Freiheit zu belästigen“ verteidigen (das Wort „importuner“ könnte man auch mit „behelligen“ übersetzen).

Maïwenn war 15 Jahre alt, als sie eine Beziehung mit dem damals mehr als doppelt so alten Regisseur Luc Besson einging. All das schwingt mit, wenn sie sich nun des heiklen Themas einer Neubewertung von Jeanne du Barry annimmt, einer Figur, die in der anderen Schreibweise „Dubarry“ vielfach schon in der Filmgeschichte vorkam.

Und dann spielt auch noch Johnny Depp den König. Der amerikanische Superstar kommt mit einem ramponierten Ruf aus seinem Ehekrieg mit Amber Heard. Den Ludwig gibt nur nun mit teigigem Gesicht als eine Figur, die eigentlich nur in der Zuneigung zu seiner Mätresse wirklich etwas von sich zu erkennen gibt. In dem komplexen System, das seiner Lust dient, scheint er beinahe eher pflichtschuldig mitzuspielen.

Johnny Depp sagt nicht allzu viel

Nachdem er seine Frau verloren hat, wird Jeanne du Barry halb offiziell seine Partnerin. Und „die Kreatur“, wie sie bei Hof verächtlich genannt wird, ist eine Partnerin auf Augenhöhe, nicht nur mit der maskulinen Mode, die sie für eine Weile zum letzten Schrei in Versailles macht.

Wenn Maïwenn, die selbst mit offensichtlichem Genuss die Hauptrolle spielt, einmal ganz allein eine riesige Freitreppe hinaufläuft, im Hintergrund sind die Kuppeln des Schlosses auszunehmen, dann hat das beinahe schon Züge einer Vorwegnahme des Sturms auf die Bastille. Jeanne du Barry soll bei Maïwenn wohl so etwas wie den subversiven Kern des Absolutismus ausmachen, eine Frau, die den Herrscher zu einer Liebe verführt, die nicht nur narzisstisch ihm selber als Verkörperung von Macht dient.

Als der Dauphin dann die Österreicherin Marie Antoinette an den Hof bringt, wird „Jeanne du Barry“ zu einem konventionellen Kostümdrama, mit schließlich drastisch geschminktem Johnny Depp, als sein Ludwig an den Pocken stirbt.

So richtig viel geht aus der neuen Geschichte der berühmten Mätresse nicht hervor, außer dass Maïwenn offensichtlich verkünden will, dass Unterwürfigkeit und Würde keine Gegensätze sind. Und dass eine Aufsteigerin solange eine Attraktion sein kann, bis die Macht ihr Gesicht von ihr abwendet.

Von Donnerstag an im Kino