Neu im Kino : Glamour, Sex und Mord

Paul Verhoeven zeigt in „Benedetta“ lesbische Nonnen, Ridley Scott erzählt in „House of Gucci“ von Intrigen, Gier und Hass in der Welt der Mode.

Lady Gaga als Patrizia Reggiani and Adam Driver als Maurizio Gucci in Ridley Scotts Film „House of Gucci“. Bild: Fabio Lovino

Jetzt, da ungewiss geworden ist, wer wann noch in welche Kinos gehen darf oder möchte, ausgerechnet jetzt in der Vorweihnachtszeit kommen die Filme, auf die man gewartet hat. Steven Spielbergs Remake der „West Side Story“, Leos Carax’ Musical „Annette“, ein weiterer „Spider-Man“, der vierte „Matrix“-Film. Oder, schon ab Donnerstag, Paul Verhoevens „Benedetta“ und „House of Gucci“ von Ridley Scott, eine Art Aufmarsch alter Männer, die noch mal zeigen wollen, was geht.

Peter Körte Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge

Der Niederländer Paul Verhoeven, 83 Jahre alt, der erst Mathematik und Physik studierte, bevor er bei der Marine den Umgang mit einer Kamera lernte, hat die Basisgleichungen des Kinos von Anfang an sehr gut verstanden. Er hat ein paar kraftvolle Dystopien in Hollywood entworfen, „Robocop“ und „Total Recall“, und es immer auch gerne krass und krude zugehen lassen wie in „Basic Instinct“ oder im trashigen Stangentanz-Drama „Showgirls“.

Und weil er, als habe er all die Jahre ein Doppelleben geführt, 2009 das Buch „Jesus – Die Geschichte eines Menschen“ veröffentlichte, ein Produkt zwanzigjähriger Teilnahme am amerikanischen Jesus-Seminar, sind der Stoff seines neuen Films und die Art, ihn sich anzueignen, nur konsequent.

Trash und Theologie

„Benedetta“ beruht auf einem Buch der amerikanischen Frühneuzeithistorikerin Judith Cora Brown. „Schändliche Leidenschaften: das Leben einer lesbischen Nonne in Italien zur Zeit der Renaissance“ (1986) ist eine seriöse Analyse von Quellen aus dem frühen 17. Jahrhundert und erzählt die Geschichte der Theatinernonne Benedetta Carlini im Kloster Pescia, die mystische Erlebnisse hatte und bei der sich angeblich die Stigmata zeigten.

Es ist keine Überraschung, dass Verhoevens Zugriff sich nicht um theologische Finessen kümmert. Sein langjähriger Drehbuchautor Gerard Soetemann jedenfalls zog sich zurück, weil er keine Lust auf einen Exploitationfilm hatte. Verhoeven setzt auf mehr Sex und junge Mädchen im Kerzenschein, ein paar wilde Visionen, in denen Schlangen auftauchen oder ein Jesus mit weiblichem Schoß, wobei auch ein paar unfreiwillig komische Effekte entstehen.

Wenn es – er? – aus Benedetta spricht, wenn der Herr von ihr Besitz ergreift mit donnernder Männerstimme, wenn da eine Erscheinung über der Stadt ist und ein Schimmer auf den Gesichtern liegt wie im Amsterdamer Rotlichtbezirk, dann hat man zwar noch nicht „Showgirls“ im Kloster.

Aber die Szene zwischen Benedetta (Virginie Efira) und Bartolomea (Daphné Patakia) mit dem selbstgeschnitzten Mariendildo, bei dem auch noch die Äbtissin (Charlotte Rampling) durch ein Guckloch in der Wand zuschaut, erweitert weniger unser Verständnis von Sex und Gender in der Frühen Neuzeit, als dass sie inzwischen recht erschöpfte Softpornomuster für ein Publikum aus männlichen Cis-Boomern reproduziert.

Stigmata und Voyeurismus

Auch die Charakterzeichnungen sind nicht gerade filigran. Früh ist Benedetta standhaft im Glauben, der Film lässt auch geschickt im Dunkeln, wie die Wundmale an Händen, Füßen und Stirn zustandekommen.

Ihre Geliebte behandelt sie sadistisch, die Äbtissin bangt um ihre Macht, der Propst verspricht sich Vorteile von einer Nonne mit den sichtbaren Zeichen göttlicher Gnade, dann wütet die Pest, und das Volk, wie das Volk halt so ist, randaliert am Ende ein wenig, als der falschen Heiligen der Prozess gemacht werden soll.

Natürlich sieht alles gediegen aus, Exploitation mit historischem Gütesiegel, aber die Darstellerinnen wirken hölzern und die Klosterwelt so sauber und keimfrei wie im Renaissancemuseum.

Glamour, Protzerei, Verschwendung

Bei Ridley Scott, der am kommenden Dienstag 84 Jahre alt wird, glänzt dagegen alles, da herrschen Glamour, Protzerei, Verschwendung. „House of Gucci“ kommt ins Kino, während Scotts „The Last Duel“ dort zum Teil noch läuft. Er hat ja kürzlich im Interview mit der F.A.S. gesagt, er finde kaum etwas lästiger als die Pause zwischen zwei Filmen.