Laufen oder Fliegen – diese Alternative leuchtet nicht unmittelbar ein. Denn das eine ist eine Form der Fortbewegung, die zum Menschen von Anfang an gehört, das andere aber war immer ein Traum, etwas für den Mythos. Noch heute spürt man etwas von der Verwegenheit des Fliegens, wenn bei einem Start die Triebwerke auf Schub gestellt werden und man ein wenig in den Sitz gedrückt wird. Laufen können wir jederzeit, um uns aber in die Lüfte zu erheben, braucht es einen beträchtlichen technischen Aufwand, wenn man von mutigen Paraglidern einmal absieht.

Im Jahr 1984 war der amerikanische Sportartikelhersteller Nike vor allem eine Marke für Laufschuhe. Im Basketball dominierte die Konkurrenz: Converse und Adidas. Die drei Streifen aus deutscher Herstellung hatten in der populären Kultur einen hohen Stellenwert. Die Rapper Run-D.M.C. widmeten ihren Adidas-Sneakers sogar einen Song. Und doch war der Markt damals, um im Bild zu bleiben, noch fußläufig. Er musste erst zum Fliegen gebracht werden. Das ist die Geschichte, die der Film „Air – Der große Wurf“ von Ben Affleck erzählt.

Es ist auch die Geschichte eines der größten Sportler aller Zeiten: Michael Jordan wurde in der höchsten amerikanischen Basketball-Liga NBA zu einer Le­gen­de. In „Air“ ist er allerdings nur ganz kurz und als Randfigur zu sehen. Denn es geht eben um die Entscheidung zwischen Laufen und Fliegen. Und die muss 1984 nicht Jordan treffen, der damals gerade 21 Jahre alt ist. Es ist die Firma Nike, die vor dieser Entscheidung steht. Sie hat 250.000 Dollar reserviert, um auch im Basketball zu investieren. Sonny Vaccaro heißt der Mann, der Ausschau hält nach neuen Talenten. Er macht sich Notizen zu jungen Männern, die in den College-Ligen aufgefallen sind und die nun vor den Sprung in die NBA stehen. Nike braucht diesen Markt nicht unbedingt, andererseits ist Basketball irgendwie cool, und welcher Konzern würde nicht gern nebenbei neue Profitmöglichkeiten einfach so mitnehmen?

Sonny Vaccaro aber weiß, dass man mit einer halbherzigen Strategie nirgends hinkommt. Michael Jordan ist zu diesem Zeitpunkt auch der Konkurrenz natürlich schon geläufig, aber die Platzhirsche haben für ihn nicht unbedingt eine Vi­sion. Sie würden ihn einfach gern in ihre Galerie aufnehmen. Nike hingegen hat Größeres mit ihm vor. Das muss Sonny aber zuerst einmal dem Management be­greif­lich machen: dem CEO Phil Knight, dem Abteilungsleiter Rob Strasser. Und im Hintergrund dann noch einem „Board“, denn Nike war vier Jahre zuvor an die Börse gegangen und hatte dadurch an unternehmerischer Beweglichkeit eingebüßt.

So sieht das jedenfalls Sonny Vaccaro, der ohnehin mit jeder Faser seiner Erscheinung das Gegenteil von „corporate“ ist: ein Durchschnittsamerikaner mit einigem Speck um die Hüfte, nachlässig gekleidet, sein Image ist ihm egal. In­spi­ra­tion holt er sich beim Studium von Videobändern und abends am Kiosk beim Smalltalk mit dem Basketballfan an der Kasse.

Matt Damons Helden sind im Alltag geerdet

Für den Schauspieler Matt Damon ist dieser Sonny Vaccaro eine prototypische Rolle. Damon ist mit amerikanischen Je­der­män­nern berühmt geworden, manchmal haben sie auch das Zeug zum Action-Helden wie in der „Bourne“-Reihe, oft aber ist das Heroische an ihnen eine be­ton­te Normalität, eine Erdung in einem Alltag, den es außerhalb des Kinos so vielleicht gar nicht mehr gibt. Damon ist der regular white guy. In „Air – Der große Wurf“ prädestiniert ihn das zu einem besonderen Kontakt: Er findet einen persönlichen Zugang zu der Mutter von Michael Jordan, einer umsichtigen Afroamerikanerin. Nur durch dieses Ge­spräch, für das Sonny eigens nach North Carolina fährt, in einem Leihwagen mit bereits (historisches Detail!) einem Autotelefon, bekommt Nike überhaupt eine Chance, sich dem jungen Michael Jordan vorzustellen.