Kino aus Israel: „Aheds Knie“ : Der böse Geist der Wüste

Sprungübungen einer gespaltenen Seele: In „Aheds Knie“ erzählt der israelische Regisseur Nadav Lapid von einem Filmemacher, der beim Besuch in einer abgelegenen Gegend mit der Situation seines Landes hadert.

Sie könnten ein Paar werden, aber in ihren Köpfen geht zu vieles durcheinander: Avshalom Pollak und Nur Fibak in „Aheds Knie“ Bild: Grandfilm

Das Kaff Sapir im südlichen Teil von Israel ist nicht unbedingt ein Ort für Kultur. Wer will bei fünfzig Grad ohne Schatten schon lesen? Und doch versucht die Bibliothekarin Yahalom in ihrem Heimatort Veranstaltungen zu organisieren. Zum Beispiel mit dem Filmemacher X. Er kommt mit einem kleinen Flugzeug an, außer ihm steigen nur noch ein paar Soldaten aus. Schon der Anflug zeigte eine großartige Wüstenlandschaft. Yahalom bringt ihn zur Gästewohnung, ein kleiner Flirt liegt in der Luft, aber X. (ein Name wird nie genannt, im Original heißt er Y.!) bringt immer wieder auf seltsame Weise die Kommunikation durcheinander.

Während Yahalom ihm von ihrer Bewunderung für seine Filme erzählt und sich wie von selbst ein Moment des Ausruhens ergibt, in dem in einer früheren Welt männlicher Privilegien ein älterer Intellektueller eine junge Frau vielleicht zu küssen versucht hätte, springt X. gleich wieder auf und hält seinen Kopf unter die Wasserleitung. Wie ein begossener Pudel sitzt er dann da, ein paar Stunden sind noch zu überbrücken bis zu der Vorführung des Films. Seine Anspannung ist je­doch keine erotische, sie ist viel grundlegender. Sie hat damit zu tun, dass Israel auch im hintersten Winkel ein Staat ist, der seinen Künstlern eine Rolle zuweist, mit der sie nur hadern können – wenn sie nicht lieber fromm werden.

X. geht die Gegend erkunden, allein, vor einer sehenswerten Schlucht uriniert er zuerst einmal einen Bannkreis um sich herum in den Sand. Ein irritierender Akt folgt auf den nächsten. Und Nadav Lapid, der in seinem Film „Aheds Knie“ von der Reise nach Sapir erzählt, vergrößert die Unruhe noch, indem er die Kamera wild hin- und herreißt, indem er so tut, als wäre er mit seiner Technik im Kopf der Figuren und zugleich irgendwo daneben als böser Geist. Man darf annehmen, dass X. auch so etwas wie ein Stellvertreter von Nadav Lapid ist, ein international erfolgreicher Filmemacher. 2019 gewann Lapid bei der Berlinale mit „Synonymes“ den Goldenen Bären für den besten Film. Damals erzählte er von Yoav, einem „Ausbrecher“ aus dem Staat Israel, einem Ju­den, der nach Paris flüchtet, um einer Existenz zu entkommen, in der unweigerlich alles politisch ist.

Der Titel „Aheds Knie“ verweist auf eine palästinensische Aktivistin, die ei­nem israelischen Polizisten eine Ohrfeige gab und dafür mit einem hasserfüllten Tweet bedacht wurde, dessen Verfasser ihr einen Schuss ins Knie androhte. Die sozialen Medien haben diesem Konfliktmoment eine Bedeutung verliehen, der X. nun mit den Mitteln des Kino beikommen möchte. Oder mit den Mitteln einer Filmkunst, deren Bedingungen er erst noch finden möchte – vorläufig murmelt er nur vage etwas von „Video art“. Zu Beginn des Films ist X. gerade bei einem Casting, er sucht eine Schauspielerin für die Rolle von Ahed. Dann aber kommt ihm die kurze Reise in die Wüstengegend Arava dazwischen. Einen Tag und einen Abend verbringt er dort, und von diesen Stunden erzählt „Aheds Knie“.

Ein Staat als tödliche Krankheit

Die kaum unterdrückte Wut von X. entzündet sich in Sapir an einer Formalie. Er muss, da er offiziell vom Kulturministerium eingeladen wurde, ein Formular un­ter­schrei­ben, auf dem verschiedene Themen angekreuzt werden müssen, unter die sein Film fallen könnte. Es sind ausschließlich Themen, die mit dem nationalen und religiösen Judentum in Israel zu tun haben, die damit unauflöslich verbundene palästinensische Welt kommt darin nicht vor. X. sieht diese bürokratische Formalie als Ausdruck eines Staates, „der eine tödliche Krankheit ist“.