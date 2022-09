Louise Fletcher gestorben : Eine flog übers Kuckucksnest

Eine resolute Hausfrau, die neben der eigenen Familie noch drei Bankräuber bekocht und versorgt, das war die Rolle, die für Louise Fletcher wegweisend wurde. In Robert Altmans „Diebe wie wir“ (1974) spielte sie Mattie und machte aus der Nebenfigur in einem Südstaaten-Krimi eine so prägnante Erscheinung, dass Miloš Forman auf sie aufmerksam wurde, der gerade die Verfilmung eines erfolgreichen Romans von Ken Kesey vorbereitete und für das Psychiatrie-Drama „Einer flog über das Kuckucksnest“ jemanden für die Nurse Ratched benötigte, eine Stationsvorsteherin, die sich mit eiserner Hand und grimmigem Blick gegen eine Gruppe aufgewühlter und aufgewiegelter Patienten stellt.

Louise Fletcher erwies sich als eine brillante Wahl auch deswegen, weil sie nicht die geringsten Kompromisse suchte: Mildred Ratched konnte in einer prononciert antiautoritären Ära auf keine Sympathien beim Publikum hoffen. Das sprach sie sogar eigens an, als sie schließlich mit einem Oscar ausgezeichnet wurde: „Ich glaube, Sie haben mich alle gehasst.“

Fletcher, geboren 1934 in Birmingham, Alabama, kam in den späten Fünfzigerjahren nach Hollywood, wo sie zuerst vor allem in Fernsehserien auftrat. Sie heiratete den Produzenten Jerry Bick, mit dem sie zwei Kinder hatte, für die sie nach 1963 ein Jahrzehnt lang auf weitere Arbeit im Filmgeschäft verzichtete.

Bick war dann der Produzent von „Diebe wie wir“ und trug also wesentlich zum Durchbruch seiner Frau bei; die Ehe wurde allerdings 1977 geschieden. Louise Fletcher kommentierte den gigantischen Erfolg von „Einer flog über das Kuckucksnest“ trocken: „Von nun an werden wir alle schreckliche Flops machen.“

So schlimm kam es nicht, im Gegenteil war sie bis ins höhere Alter im Kino und Fernsehen viel beschäftigt (zum Beispiel in der Serie „Joan of Arcadia“). Trotzdem bleibt von ihr im Grunde diese eine Rolle der Nurse Ratched. Am Freitag ist Louise Fletcher im Alter von 88 Jahren in ihrer französischen Wahlheimat gestorben.