Nachruf auf Kirk Douglas : Virilität mit Rückgrat

Wenn es ein Bild für die Virilität der alten goldenen Hollywood-Ära gibt, dann trägt es das Gesicht von Kirk Douglas. Stahlblaue Augen, ein Grübchen am markanten Kinn, scharfkantige Wangenknochen und eine Idee von Männlichkeit, die sich weniger durch Bauchmuskeln als durch Rückgrat auszeichnete. Douglas lebte diese Idee.

Als Issur Danielowitch Demsky, Sohn jüdischer Einwanderer aus Weißrussland, im Örtchen Amsterdam im Bundesstaat New York geboren, kämpfte er für seinen Traum, Schauspieler zu werden. Er tat das ganz wörtlich, denn ein Ringkampf-Stipendium erlaubte es dem Einwanderersohn zu studieren. Erste kleinere Rollen am Broadway ergatterte er auf Vermittlung seiner Kommilitonin, der späteren Hollywood-Diva, Lauren Bacall. Um größere Rollen zu bekommen, änderte er seinen Namen in Kirk Douglas, seine jüdische Herkunft und das antisemitische Klima, das ihn zur Änderung des Namens bewegte, vergaß er sein Leben lang nicht.

Dieses Rückgrat, das er bis zuletzt in seiner politischen Haltung bewies (noch 2016 kritisierte er Donald Trump für dessen Einwanderungsgesetze), zeigte sich auch in seinem Schauspiel. Im Kino der großen Hollywood-Studio-Ära gab es nur Helden und Schurken. Douglas spielte beide Typen, legte sie aber immer ambivalent an. Bloße Tugendhaftigkeit, so soll Douglas in einem Interview mal gesagt haben, sei einfach unfotogen. Sein Reporter Charles Tatum (in Billy Wilders „Reporter des Satans“, 1951) ist skrupellos und ehrgeizig und wird am Ende erbärmlich. Sein Marshall Matt Morgan (in John Sturges‘ Western „Der letzte Zug nach Gun Hill“, 1959) ist hin- und hergerissen, zwischen einer alten Freundschaft, dem Gesetz und der Rache, die er für den Tod seiner indianischen Frau nehmen will. Männer mit Charakterschwächen und Zweifeln zu zeigen, sie bis an den Rand des Gesetzes zu treiben und trotzdem Integrität zu bewahren, das schafften wenige wie er.

Das größte Rückgrat aber bewies er mit der Arbeit an „Spartacus“. Bereits 1958 hatte er seine eigene Produktionsfirma – benannt nach seiner Mutter „Bryna“ – gegründet, da die großen Hollywood-Studios durch das Fernsehen immer mehr in die Krise gerieten. Für die Verfilmung des Sklavenaufstandes im römischen Reich engagierte er als Regisseur Stanley Kubrick, dem damit sein Durchbruch gelang. Für das Drehbuch aber holte er Dalton Trumbo an Bord. Das erfordert Mut, denn Trumbo war zu jener Zeit im Filmgeschäft geächtet, er stand wegen seiner kommunistischen Ansichten auf der schwarzen Liste. Douglas sorgte dafür, dass Trumbos Name sogar im Abspann zu sehen war. Später bezeichnete er das als wichtigste Aktion seiner Filmkarriere.

Den Sklavenanführer Spartacus spielte Douglas selbst, legte die Rolle zwischen Stärke und Naivität an, auch das war so klug wie mutig. Obwohl gar nicht von einem großen Studio gedreht, gilt Spartacus mit seiner Opulenz als einer der letzten Filme des klassischen Hollywood. Nun ist mit Kirk Douglas auch die letzte große Legende der goldenen Hollywood-Ära im Alter von 103 Jahren gestorben.