Filmstar James Caan ist tot : Schmerzhafter geht's nicht

James Caan spielte viele harte Männer, am besten aber war er stets als Gangster. Seinen Durchbruch feierte er als Sonny Corleone in „Der Pate“. Ein Nachruf.

Kann man als Schauspieler eine Rolle zu gut spielen? James Caan hätte diese Frage vielleicht mit Ja beantwortet. Der Zeitschrift „Vanity Fair“ sagte er in einem Interview 2009: „Ich habe in New York den Titel ‚Italiener des Jahres‘ gewonnen, zwei Mal – und ich bin nicht einmal Italiener.“

Grund dafür war natürlich seine Rolle als Sonny Corleone in Francis Ford Coppolas „Der Pate“. An der Seite von Al Pacino und Marlon Brando spielte er den ältesten Sohn eines New Yorker Mafiabosses als cholerischen Macho, den sein Temperament in eine tödliche Falle lockt. An einer Mautstation geht er im Kugelhagel mehrerer Maschinenpistolen zu Boden. Die Schmerzen in seinem Gesicht sind echt, wenn auch vermutlich nicht so schlimm, dass man dran sterben kann: Der Regisseur Coppola wollte die Szene so realistisch wie möglich gestalten und ließ auf Caans Brust Dutzende kleine Sprengladungen explodieren, die sein Hemd zerfetzten und Kunstblut ausspuckten – so viele, dass die Technikkoordinatoren zuvor Bedenken angemeldet hatten. Doch Caan war Schmerzen gewohnt, konnte aus ihnen Kunsteindrücke formen.

1940 als Sohn eines jüdischen Metzgers in der Bronx aufgewachsen, lernte er Karate bis zum sechsten schwarzen Gürtel und schlug sich erfolgreich als Rodeoreiter durch.

Eine erste kleine Filmrolle gab ihm Billy Wilder in „Das Mädchen Irma La Douce“ (1963), eine größere folgte an der Seite John Waynes in Howard Hawks „El Dorado“ (1966). Die harte, körperbetonte Männlichkeit, mit der er seine Rolle anlegte, brachte ihm den Vergleich mit Paul Newman ein.

Der Durchbruch kam für Caan aber erst mit Coppolas „Der Pate“ (1972), dem er im Dialog mit Pacino ein improvisiertes Wort schenkte, das fortan in keinem Mafiafilm – ob Hommage oder Parodie – fehlt: „Du musst ganz nah ran für den Schuss, und – Badabing – schon fliegt dir das Gehirn über deinen schönen Ivy-League-Anzug.“ Für die Darstellung des hitzigen Sonny erhielt er eine Oscar-Nominierung.

Es folgten zwei Jahrzehnte voller Hauptrollen, in denen er die körperlichen Schmerzen, die seinen Figuren gern zugefügt werden, mit der Ausdauer eines Duracell-Häschens hinnimmt: als Sport-Gladiator im Science-Fiction-Drama „Rollerball“ (1975), als einsamer Cowboy in Claude Lelouchs Western „Ein anderer Mann – eine andere Frau“ (1977), als Safeknacker in Michael Manns Diebes-Thriller „Der Einzelgänger“ (1981), als von seiner Stalkerin gequälter Schriftsteller in Rob Reiners Stephen-King-Verfilmung „Misery“ (1990), in der ihm Kathy Bates mit einem Hammer die Fußgelenke bearbeitet.

Einem besonderen, zugleich universellen wie in einem spezifischen Kinogenre geerdeten Rollentypus aber blieb James Caan bis zuletzt treu, ob in den Komödien „Honeymoon in Vegas“ (1992) und „Mickey Blue Eyes“ (1999) oder in Lars von Triers „Dogville“ (2003): Immer wieder gab er den Gangster.

Das hatte er so perfektioniert, dass ihm in einigen New Yorker Clubs der Zugang verwehrt wurde, da man ihn für einen echten Mafiatypen hielt. Am Mittwoch ist James Caan im Alter von 82 Jahren gestorben.