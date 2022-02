Zum Tod Ivan Reitmans : Wen wirst du rufen?

Dass es bei gelungenen Komödien nicht nur auf das Drehbuch ankommt, wusste der Regisseur und Produzent Ivan Reitman. In seiner fünfzig Jahre umspannenden Karriere räumte er deshalb vor allem dem Talent seiner Schauspieler Platz ein. Er liebe es, wenn sie improvisieren und er das so erzeugte „Rohmaterial“ danach strukturieren könne, sagte er einmal in einem Interview mit der „New York Times“. Reitman war immer auf der Suche nach der perfekten Balance zwischen Kreativität und Struktur, zwischen Spontaneität und Planung.

Maria Wiesner Redakteurin im Ressort Gesellschaft bei FAZ.NET. Folgen Ich folge







Gelernt haben mag er das beim Puppenspiel, mit dem er sich schon als Kind beschäftigte, immerhin war er 1946 in der Tschechoslowakei geboren worden, wo diese Kunstform eine lange Tradition hat. 1951 entschieden sich die Eltern, nach Kanada auszuwandern; die Mutter hatte Auschwitz überlebt, der Vater im tschechischen Widerstand gekämpft. Reitman wuchs in Toronto auf.

Improvisation mit Moranis, Aykroyd und Murray

Schon während des Studiums drehte er Kurzfilme. Das Spielfilmhandwerk lernte er als Produzent für David Cronenberg, mit dem er mehrere Horrorfilme drehte. Schließlich fand er in der Komödie seine Bestimmung und verfeinerte die Regietechnik kontrollierten Loslassens bei „Ghostbusters“, der ihm 1984 den Durchbruch brachte, mit Rick Moranis, Dan Aykroyd und Bill Murray – drei Geschöpfen der Chicagoer Improvisationsszene rund um die Late-Night-Show „Saturday Night Live“. Der Fantasyfilm über vier Geisterjäger war ein Kassenerfolg und Reitman danach eine feste Größe. Da er wusste, dass Überraschung ein Hauptfaktor beim Komödiendreh ist, besetzte er gern gegen die branchenüblichen Erwartungen.

So brachte er in „Twins“ (1988) Danny DeVito und Arnold Schwarzenegger als ungleiche Zwillinge zusammen, ließ in „Dave“ (1993) Sigourney Weaver auf den unfreiwillig zum Präsidenten gewordenen Kevin Kline los und schweißte Billy Crystal und Robin Williams als Väter auf der Suche nach ihrem Sohn in „Ein Vater zu viel“ (1997) zusammen. Der Ton seiner Filme wurde ernster, je mehr sich Reitman mit aktueller Politik und deren Auswirkungen auf die amerikanische Gesellschaft befasste.

In der kapitalismuskritischen Komödie „Up in the Air“ (2009) fliegt George Clooney als Berater durchs Land, den Firmen nur dafür anheuern, Menschen zu kündigen. Als Produzent des Films erhielt Reitman seine erste Oscar-Nominierung. Nun ist er fünfundsiebzigjährig im kalifornischen Montecito gestorben.