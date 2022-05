Zum Tod von Ray Liotta : Zur Freiheit verurteilt

Ray Liotta hat sich selbst einmal als den nettesten Menschen der Welt beschrieben; seinen vielen Fans und Bewunderern wird er wohl eher als das Gegenteil in Erinnerung bleiben, als einer der gefährlichsten und unheimlichsten Männer, die in den vergangenen Jahrzehnten das amerikanische Kino bevölkerten – und vielleicht ist das Genie des Schauspielers Liotta damit schon einigermaßen genau beschrieben: dass er in seinen besten Momenten, seinen besten Filmen gleichzeitig beides war. Ein freundlicher Mann, der einen unabweisbar friedlich anlächeln konnte. Und trotzdem glaubte man zu sehen und zu spüren, dass es von einem Moment auf den anderen vorbei sein könnte mit der Freundlichkeit. Oder ein böser und gewalttätiger Mann, hinter dessen furchterregender Präsenz man aber die verlorene Seele zu sehen glaubte, den schwachen Menschen, der sich nicht wehren konnte gegen seine Dämonen und Besessenheiten.

Mit dem nettesten Menschen der Welt hat Liotta seine erste nennenswerte Rolle gemeint, den Joey Perrini in der Fernsehserie „Another World“, einen jungen Mann, der tatsächlich in jeder Szene so aussah, als wäre er frisch gewaschen, aufwendig geföhnt und absolut harmlos. Nur in der Lüsternheit, mit der das Kostümbild ihm die engsten Hosen vorschrieb und die Kamera ihn ausführlich von hinten betrachtete, deutete sich schon an, dass es so brav nicht lange weitergehen würde.

Es war der Regisseur Jonathan Demme, ein Schüler des B-Movie-Meisters und Horrorexperten Roger Corman und selbst gerade erst im Mainstream angekommen, der Ray Liotta die erste große Kinorolle gab: „Something Wild“ hieß der Film, der anfangs so bunt, poppig und sexy war, wie es die Achtzigerjahre gern gewesen wären. Nur dass dann, aus dem Dunkel einer unverstandenen Vergangenheit, Ray Liotta auftaucht, ein wilder und grausamer Mann, der nicht will, dass seine ehemalige Freundin jetzt einen Karrierestreber aus der Großstadt liebt. Worauf der Film hinausläuft, ist einerseits der physisch, direkt und ohne symbolische Schnörkel inszenierte Kampf des Paars gegen den Mann, der sie beide vernichten will. Und zugleich führt Liotta vor, dass er die Kraft und die Courage hat, alle bösen Geister Amerikas zu beschwören und alle amerikanischen Glücksversprechen zu verhöhnen und zu dementieren. Beim Showdown zum Schluss stolpert er in ein Messer, und es ist, als wäre er fast dankbar für diese Erlösung von sich selbst.

Schläge, die man nicht vergessen kann

In „Goodfellas“, dem Mafia-Epos des Corman-Schülers Martin Scorsese, spielte er Henry Hill, den Kokaindealer, die Hauptrolle also – auch wenn Robert De Niro, der noch Berühmtere, den ersten Platz in den Credits bekam. Michael Ballhaus, der die Kamera führte, hat später berichtet, dass er fast jeden Abend mit den Nerven völlig fertig gewesen sei von der Gewalt in diesem Film. Er meinte zum Beispiel die Szene, in der Liotta aus einem Auto steigt, eine Auffahrt hinaufgeht, mit einem Baseballschläger in der Hand. Und dann bekommt der Preppie, der seine Freundin belästigt hat, ein paar Schläge, die er nicht vergessen wird. Es gibt keinen Schnitt in dieser Szene, was die Grausamkeit noch steigert.

Ray Liotta war ein Mann von ungewisser Herkunft, aufgewachsen bei italienischstämmigen Adoptiveltern, immer im Wissen, dass er nicht ihr leiblicher Sohn sei, lange auf der Suche nach den wahren Eltern – und als er im Jahr 2000 seine Mutter fand und von ihr erfuhr, dass er schottische Vorfahren hatte, war ihm damit kaum noch geholfen. Er war aufgewachsen als einer, dem alle Gewissheiten von Tradition und Stammbaum fehlten. Er war zur Freiheit verdammt, verurteilt dazu, sich selbst zu erfinden – und auf der Leinwand konnte man sehen, wie er diese Erfahrung in sein Spiel, in fast jede seiner Rollen investierte.

Die blauen Augen hatte er geerbt; aber schon der stechende Blick und erst recht die entschlossen aufeinandergepressten Lippen, die schnellen und zugleich sehr beherrschten Bewegungen – das alles schien von dem Willen zu zeugen, mit dem Ray Liotta behauptete, Ray Liotta zu sein, ein Außenseiter, dem die Cowboystiefel, die Lederjacken und die knappen T-Shirts immer besser passten als die Button-down-Hemden und die Loafers des Establishments. „Seit ich denken konnte, wollte ich ein Gangster werden“, sagt Henry Hill in „Goodfellas“, auch so ein Junge, der sich selbst erfinden muss, als Italiener und Mafioso. Bei Liotta hat es ein wenig länger gedauert; er sei eigentlich per Zufall in der Schauspielklasse seines Colleges gelandet, hat er immer wieder erzählt: Aber dort, so sieht es aus, hat er ziemlich schnell begriffen, dass Schauspieler zu sein die perfekte Berufswahl ist für einen, der sich auch die eigene Rolle erfinden muss.

In den späten Neunzigern hat er sogar Frank Sinatra gespielt in einem Fernsehdrama, in dem er sich nicht einmal die Mühe gab, Sinatra ähnlich zu sehen. Mimikry, das war Liotta wohl klar, hätte nur lächerlich gewirkt; es ging darum, dass man für zwei Stunden glaubte, dass Liotta singen könne. Oder fliegen: „Come fly with me!“

Ach, älter zu werden stand ihm gut, in Noah Baumbachs „Marriage Story“ konnte man sehen, dass er selbst mit grauen Schläfen nicht zum Würdenträger wurde. Am Donnerstag ist Raymond Allen Liotta gestorben, viel zu früh. Er wurde 67 Jahre alt.