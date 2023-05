Es herrscht viel Angst an deutschen Filmdrehorten – und wer nach starken Indizien, schwer widerlegbaren Beweisen dafür sucht, braucht keine großen Recherchen zu betreiben. Er muss sich nicht auf ein Filmset schleichen, wo der Regisseur die Crew schikaniert und der Produzent, ganz old school, herumbrüllt, er wolle „mehr Brüste sehen!“. Er muss nicht eine Konferenz von Fernsehredakteuren belauschen, wo das Budget zusammengestrichen und das Drehbuch nach den üblichen Redundanzvorgaben redigiert wird, bis von der ursprünglichen Idee nur jener kümmerliche Rest geblieben ist, der dann um Viertel nach acht dem Publikum den letzten Gedanken aus dem Kopf herauslangweilt. Er muss noch nicht einmal die Al­ko­hol­pro­ben Til Schweigers aus den La­­boren klauen.

Es reicht völlig aus, wenn er ein paar Leute aus der Branche, Schauspieler und Regisseurinnen, Crewmitglieder und Produzentinnen trifft oder anruft und nachfragt, wie denn allgemein so die Stimmung sei. Er wird böse, verstörende und empörende Geschichten erfahren: von jenem Schauspieler zum Beispiel, der vor Jahren einmal einen Beschwerdebrief an den Intendanten einer Fernsehanstalt schrieb, darauf eine freundliche Antwort erhielt, vom Intendanten selbst, der ausdrücklich das Engagement des Schauspielers lobte. Der bekam dann aber zehn Jahre lang keine Rolle bei Produktionen dieser Anstalt – obwohl es, wie hymnische Kritiken und viele Preise belegen, am Können, an der Kunst dieses Schauspielers nichts auszusetzen gibt.

Man hört von einer virulenten, scheinbar aus der Zeit gefallenen Homophobie, die sich nicht nur in dummen, beleidigenden Sprüchen artikuliert. Am meisten hört man aber von Budgets, die zu klein, Drehplänen, die zu knapp bemessen sind, vom entsprechenden Druck, den Produzenten und Regisseure spüren und direkt weiterreichen nach unten. Und davon, dass es unter solchen Bedingungen kaum möglich ist, gute Arbeit zu machen. Was die Frustration noch vergrößert.

Wer sich fürchtet, wird schon seine Gründe haben

Vor allem aber, und das ist der beste Beweis, bekommt man zu hören, dass man die Namen der Gesprächspartner nicht nennen darf. Dass man die hässlichen Geschichten möglichst auch nicht weitererzählen soll – und wenn doch, dann so verfremdet und verschlüsselt, dass niemand mehr erkennen kann, von wem man das alles erfahren haben könnte. Es sind kluge, selbstbewusste Menschen, die einen dann doch um Anonymität und Diskretion bitten, bekannte und begehrte Künstler, denen man Feigheit niemals vorwerfen würde. Wenn sie sich fürchten, werden sie dafür gute Gründe ha­ben: zum Beispiel den, dass das nicht bloß Einzelfälle sind, Ausrutscher, Anekdoten ohne allgemeinere Aussagekraft.

Wovor haben sie aber solche Angst? Die Frage ist einfach, die Antwort umso komplizierter – was auch daran liegt, dass fast alle Angst zu haben scheinen, auch die, die den anderen Angst einjagen. Die Fernsehleute haben Angst vor der Willkür inkompetenter Vorgesetzter und vor dem nächsten Kostenkürzungskonzept der Intendanz. Die Kinoleute haben Angst vor beidem: dass die Fernsehleute sich einmischen. Und fast noch mehr davor, dass das Fernsehen kein Geld in Spielfilme mehr investiert. Regisseure haben Angst, das Budget zu sprengen, den Drehplan zu überziehen und vor lauter Druck schlampig zu inszenieren. Und alle anderen, die Autoren und Kameraleute, die Schauspieler und Maskenbildner, sind Freiberufler, die fürchten, keine Engagements mehr zu bekommen, wenn sie erst einmal als Petzen oder Querulanten verrufen sind.