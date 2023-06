Was sagt es über ein Land, wenn eine Reihe wie der „Tatort“ seit Jahrzehnten als Goldstandard für Kriminalfilme gilt? Wenn Polizeifilme aussehen wie der „Polizeiruf 110“ und all die anderen lokalen Veranstaltungen, bei denen überwiegend beamtete Ermittler mäßig gefährliche Kriminelle jagen und verlässlich zur Strecke bringen?

Peter Körte Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge

In erster Linie wohl, dass deutsche Drehbuchautoren, Fernsehredakteure und Regisseure gar nicht so genau wissen wollen, wie es da draußen auf den Straßen und in den Kiezen, im Darknet oder in Konzernzentralen zugeht; dass es sie auch nicht interessiert, welche großartigen Geschichten von Verbrechen und Verbrechern das Kino in seiner langen Geschichte erzählt hat. Klar, es gibt vereinzelt Regisseure und Autoren, die in ihren Arbeiten ein Bewusstsein davon verraten. Aber sie bleiben dabei finanziell und ästhetisch vom Fernsehen abhängig, weil dieses das reiche Genre zum sogenannten „Krimi“ verzwergt und zugleich monopolisiert hat.

Wenn einer sich damit nicht abfinden mag und überzeugt ist, auch in Deutschland lasse sich ein Film noir drehen und nicht nur ein weiteres graues Beamtenfernsehspiel, dann hat er es sehr schwer. Nicht nur, einen solchen Spielfilm zu finanzieren, sondern auch, den eingefahrenen Erzählroutinen und der visuellen Monotonie etwas entgegenzusetzen.

Christoph Hochhäusler probiert das in „Bis ans Ende der Nacht“ nicht zum ersten Mal. Schon „Die Lügen der Sieger“ (2014) war ein Thriller im Medienmilieu, der seine Vorbilder in den Paranoia-Filmen der Siebzigerjahre hatte. Hochhäusler liebt das Genre, das signalisiert schon die Noir-Note des Titels, weil gerade dessen Regelwerk dazu herausfordert, es nicht einfach brav zu befolgen, sondern zu variieren, die vertrauten Topoi und Tropen anzureichern. Und eine Balance herzustellen zwischen einem dichten, komplexen Plot und einer spezifischen Atmosphäre – mit anderen Worten: Es geht darum, dem Genre treu zu bleiben und dabei einen Überschuss zu erzeugen.

Hochhäusler stellt mit der Eröffnungssequenz klar, dass er noch mehr will: die Geschichte des Genres reflektieren. Im Zeitraffer wird eine Neubauwohnung renoviert. Knallgelb wie in den Sixties leuchten die Credits von der Leinwand, von der Tonspur singt Heidi Brühl einen Song aus dem Jahr 1964: „Eine Liebe so wie du“. Zur Einzugsparty gibt es dann Esther und Abi Ofarims „Schönes Mädchen“ aus demselben Jahr statt Techno oder Rap.

So entsteht eine Spannung zwischen Schlagern von gestern und der Welt von heute. Die Story des Films setzt das fort: Sie ist klassisch mit einem modernen Twist. Ein Mann, eine Frau, ein gemeinsamer Undercover-Einsatz. Robert ist Polizist und schwul, durch die Transfrau Leni soll er an einen Onlinedrogenhändler herankommen, der früher DJ war und jetzt als Fassade einen Klub betreibt.

Schlager von gestern in der Welt von heute

Leni war früher Lennart, sie/er hatte was mit Robert, und die Rolle als Lockvogel soll ihre Haftstrafe verkürzen. Sie hat gesessen, weil sie das Geld für die Geschlechtsumwandlung durch Dealen verdienen wollte. Es ist ein großes Glück, dass Hochhäusler für diese beiden Rollen zwei Schauspieler gecastet hat, die wenig bekannt sind und eben nicht zehn Jahre Fernsehpräsenz mit sich herumschleppen.

Thea Ehre, die bei der Berlinale einen Preis für die beste darstellerische Leistung in einer Nebenrolle bekam – was sehr freundlich ist, aber knapp daneben, weil ihre Leni eine Hauptrolle ist –, und Timocin Ziegler überzeugen durch die feinen Schattierungen ihres Spiels zwischen Härte und Verletzlichkeit – auch wenn ihre Chemie, wie man gerne sagt, für nicht ganz so heftige Reaktionen sorgt, wie sie Hochhäusler wohl vorschwebten.

Dramaturgisch ist die Ausgangskon­stellation klar: Sie können nicht miteinander, aber sie hängen aneinander. Robert will nicht mit ihr arbeiten. Die elektronische Fußfessel legt er ihr mit einem gewissen Sadismus an: Ihr Gefängnis sei jetzt nur größer, sagt er. Er verhält sich mies, ist grob, nutzt jede Gelegenheit zum Deadnaming, verwendet also ihren abgelegten Männernamen, hat für ihre Transition keinerlei Verständnis.