Kino-Film „Last Night in Soho“ : Mord an der Nostalgie

Wenn Eloise in einem selbst entworfenen Kleid aus Zeitungspapier zu einer alten Platte von Peter & Gordon durchs Zimmer tanzt, könnte man das für den Beginn eines Musicals halten. Dann wäre „World without Love“ das musikalische Leitmotiv der jungen Modestudentin, die vom englischen Land nach London ziehen will. Sie posiert vor dem Spiegel in Audrey-Hepburn-Pose, sie dreht sich mit einer Schneiderbüste im Kreis, sie stolpert vor lauter guter Laune fast über den Plattenspieler, und erst da fällt auf, dass zwischen dem fröhlichen Rhythmus des Songs und seinem Text („Please lock me away and don’t allow the day here inside where I hide with my loneliness“) eine emotionale Lücke klafft.

Regisseur Edgar Wright spielt in seinen Filmen gern mit solchen Lücken, genauso gern, wie er sich vor Genres verbeugt. So verprügeln die Helden der Actionkomödie „Shaun of the dead“ Zombies im Takt von Queens „Don’t stop me now“, für den Polizisten-Thriller „Hot Fuzz“ schrieb James-Bond-Komponist David Arnold die Songs, die wilde Verfolgungsjagden über ruhige englische Landstraßen beschleunigen halfen, und im Diebesfilm „Baby Driver“ ist ein gesamter Bankraub auf den Sechs-Minuten-Song „Bellbottoms“ von The Jon Spencer Blues Explosion abgestimmt. Kurzum, Edgar Wright liebt Filme, in denen Musik mehr bedeutet als Dekoration, mindestens so sehr, wie er Musik an sich liebt.

Synchronisation von Bewegung zu Musik

In „Last Night in Soho“ bringt er nun zur Perfektion, was sich in seinen frühen Filmen schon andeutete: die komplette Synchronisation von Bewegung zu Musik, nur dass er den Schwierigkeitsgrad der Vermittlung zwischen Handlung und Empfindung dabei noch einmal erhöht hat. Dafür schickt er Eloise (Thomasin McKenzie), einmal in der Großstadt angekommen und von der harschen Realität des Mode-Studentenlebens enttäuscht, in ihren Träumen ins London der Swinging Sixties. Dort trifft sie Sandie (Anya Taylor-Joy), eine selbstbewusste junge Frau, die ebenfalls nach London gekommen ist, um Karriere zu machen. In einem Nachtclub lernt sie Jack (Matt Smith) kennen, der sich anbietet, ihr mit seinen Kontakten eben dabei zu helfen.

Sandie wird zu Eloises Alter Ego, in den Spiegelwänden des Nachtklubs sieht man die Blondine im pfirsichfarbenen Seidenkleidchen die Treppe hinabtigern, während ihr die Brünette im Pyjama als Spiegelbild folgt. Beim Tanz mit Jack gehen die beiden Frauen fließend ineinander über, Sandie dreht sich ein, Eloise bringt die Drehung zu Ende – das alles nahtlos geschnitten, perfekte Traumillusion. Nur die Haltung der beiden Frauen zum Partner könnte unterschiedlicher nicht sein: Während aus Eloises Gesicht beim Tanz mit Jack unschuldige Schwärmerei spricht, weiß Sandies Blick bereits, dass der Preis für die Gefälligkeiten mit Sex zu bezahlen sein wird.