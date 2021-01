Max Ophüls Filmpreis : Ein hochriskanter Migrationsfilm

Die Stadt Tamanrasset im südlichen Algerien ist einer der wichtigsten Transitpunkte für Menschen auf dem Weg aus Afrika nach Europa. In York-Fabian Raabes Film „Borga“ bekommt Kojo, ein junger Mann aus Ghana, in Mannheim eine Nachricht aus Tamanrasset. Sein Neffe Ekwo braucht dringend 500 Dollar, um sich den nächsten Schritt auf seiner Passage erkaufen zu können. Doch Kojo stellt eine Bedingung. Er ist bereit, das Geld zu schicken, doch nur, wenn Ekwo umkehrt. Er soll zurückgehen nach Accra, in die Welt, die Kojo selbst einst verlassen hat, um in Deutschland ein besseres Leben zu suchen. Er hat es auch gefunden, jedenfalls hat es den Anschein, denn er schickt fleißig Geld in die Heimat. Warum also soll Ekwo nun nicht versuchen, was Kojo doch offensichtlich vorgemacht hat?

Vergangene Woche lief „Borga“ beim 42. Filmfestival Max Ophüls Preis in Saarbrücken, am Samstag wurde er mit Auszeichnungen für den besten Spielfilm und auch für den „gesellschaftlich relevanten Film“ sowie mit dem Publikumspreis Spielfilm bedacht. Das Festival für Nachwuchsfilme aus dem deutschsprachigen Raum eröffnet traditionell das Filmfestivaljahr. Aufgrund der aktuellen Kontaktbeschränkungen musste sich der Max Ophüls Preis auf eine Online-Ausgabe beschränken, die allerdings immer noch mit einem dichten Programm aufwartete.

Dass „Borga“ sich schließlich als der Film der Stunde erwies, hat wohl mit verschiedenen Faktoren zu tun. York-Fabian Raabe, ein Quereinsteiger, der zum Industriekaufmann ausgebildet wurde und später für eine Consulting-Firma arbeitete, hat sich als Produzent und dann auch mit eigenen Kurzfilmen schon länger mit den Beziehungen zwischen Afrika und Deutschland beschäftigt. „Borga“ ist sein erster abendfüllender Spielfilm. Er zielt deutlich höher als das, was man bisher vor allem durch Dokumentarfilme wie „Fremd“ oder „Les Sauteurs – Those Who Jump“ über die Wege meist männlicher Afrikaner nach Europa erfahren konnte. Raabe möchte in einer großen Erzählung nicht nur ein repräsentatives Schicksal in den Blick bekommen, sondern die zwei Welten, die Kojo durch seinen Weg verknüpft.

Die Migration wird ausgelassen

Die Migration selbst lässt Raabe denn auch aus, stattdessen ist ihm wichtig, mit einer Kindheitsgeschichte zu beginnen: Kojo und sein Bruder Kofi leben in der Hauptstadt Accra im Umkreis des berüchtigten Viertels Agbogbloshie, wo auf einer riesigen Deponie Elektronikschrott aus Europa verarbeitet wird, unter großen gesundheitlichen Gefahren. Mit dem Motiv der brüderlichen Konkurrenz vertieft Raabe die Konturen der Ungleichheit. Kojo landet in Mannheim, findet Arbeit in einer Firma für Import/Export und hat schließlich, um den Preis entwürdigender und krimineller Handlungen, auch Erfolg.

Mit dem Wort „Borga“ bezeichnet man in Ghana Menschen, die es in Europa geschafft haben: ein „Borga“ ist phonetisch ein Hamburger, die deutsche Hafenstadt steht als Synonym für die Möglichkeiten in einer anderen Ökonomie als in der von Ghana, die von Abfällen lebt. Raabe zeigt das westafrikanische Land auch als Drogenumschlagplatz, und Kojo wird zwar nicht zu einem Paten im Schmuggelgeschäft, aber doch zu einer glamourösen Figur. Er kann schließlich mit gefälschten Pässen hin und her reisen, und erst dadurch bekommt „Borga“ eine Dimension, die über bisherige Filme zu diesem Großthema hinausreicht: Mit einem ähnlich panoramatischen Anspruch hat bisher in Deutschland niemand die Konstellationen eines Ankunftslands auf ein Herkunftsland zurückgespiegelt. Kojo hat schließlich Loyalitätskonflikte in beiden Welten auszutragen.