Man spürt in jeder Sekunde, dass etwas sehr Trauriges im Gange ist: Sonja Heiss verfilmt Joachim Meyerhoffs Bestseller „Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war“.

Von der Kindheit sagt man gern, sie wäre ein Paradies. Leider haben Paradiese es an sich, dass sie ihr Versprechen selten auf Dauer halten. Nicht von ungefähr liest man von ihnen besonders oft in Vertreibungserzählungen. Und reimt sich Paradies nicht vor allem auf Paradox?

Die Jugenderinnerungen des Schauspielers Joachim Meyerhoff erschienen 2013 unter dem Titel „Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war“. Paradox ist dafür gar kein Ausdruck, da hört man auch gleich noch Utopie und Nostalgie mit und Ironie, das Heilmittel der ­Wehmütigen. Meyerhoff wuchs im Paradies der mittelwestlichen BRD auf, in einem Wohlstandsland mit Modernisierungskonflikten. Und natürlich ist das mit dem Paradies nicht ganz so einfach, wenn man unvermeidlicherweise Er­wachsene als Eltern hat und dann noch, wie im Fall des kleinen Joachim, zwei ältere Brüder. Dass diese Position in der Familie viele Haken hat, kann auch das Wort Nesthäkchen nicht beschönigen.

Viel Arbeit ging in das „period detail“

Aber gut, Josse, wie Joachim genannt wird, darf sich eigentlich nicht beschweren. Denn in täglicher Sichtweite leben Menschen, die es noch schwerer haben als er. „Hirnis“ nennt sie einer der Brüder bevorzugt, aber es sind auch noch eine ganze Menge anderer unzulässiger Worte im Umlauf über die Patienten einer psychiatrischen Klinik, die bei Meyerhoffs mehr oder weniger zur Familie gehören. Der Vater ist nämlich Arzt in dieser Klinik, die Wohnung liegt auf dem Campus, im Wohnzimmer sitzen gern einmal ein paar Verrückte, um nur den alltäglichsten der diskriminierenden Be­griffe zu verwenden, an denen sich Kinder nun einmal gern den Mund verbrennen. „Sie so zu nennen war für uns vollkommen normal. Selbst die Eltern be­nützten hin und wieder, wenn wir unter uns waren, einen dieser Ausdrücke.“

Das „unter uns“ ist das eigentliche Thema von Meyerhoffs Bestseller, denn der Erzähler ist in der Rückschau auf sein kindliches Selbst immer schon nicht mehr unter uns, sondern eben ein Er­gebnis der komplizierten Gleichungen, die Familien darstellen. Joachim erinnert sich an Josse, er schlüpft noch einmal unter die Bettdecke im Jugendzimmer, er sitzt noch einmal am Familientisch, wenn sonntags aufgekocht wird, und er versucht noch einmal zu verstehen, was in seiner Mutter damals vorgegangen sein mochte, als sie auf Italienisch sehr innig mit einem Mann telefonierte, der auch etwas mit Paradiesvorstellungen zu tun zu haben schien.

Die Grenze zwischen Paradies und Vertreibung

Eine Verfilmung lag für Meyerhoffs er­folgreiches Buch nahe. Mit Sonja Heiss hat sich nun eine Regisseurin der Sache angenommen, die im deutschen Kino eine interessante Nische betreut: Man könnte von Autorinnenkomödie sprechen. Heiss hat 2015 mit „Hedi Schneider steckt fest“ schon einmal so etwas vorgelegt, mit Laura Tonke in der Hauptrolle einer Frau, die mit Panikattacken konfrontiert ist. Das war vom Fach her eher nicht Mainstream, also nicht Karoline Herfurth oder Alireza Golafshan, sondern es war eher so etwas wie Berliner Schule auf lustig. Wobei im gleichen Atemzug die Absurdität des Labels Ber­liner Schule über die Trennlinie zwischen normal und verrückt gegangen wäre.

Der Film „Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war“ muss sich von der Vorlage nicht groß emanzipieren. Es geht eher darum, der Beschwörung einer Welt, die man bei Meyerhoff findet, eine konkrete Gestalt zu geben. Deswegen kommt es bei Heiss viel auf die Aspekte an, die bei den Oscars immer in der ersten Halbzeit verhandelt werden: Ausstattung, Kostümbild, auch die Tonspur. Viel Arbeit ging in das „period detail“, so der englische Fachbegriff für ein Genre, das in Zeiten vielfacher Retrobezüge stark an Bedeutung gewonnen hat. Die nahe Vergangenheit ist mit hunderterlei persön­licher Madeleines besetzt; was bei Proust die Teigware war, ist bei Meyerhoff ein wahres Sammelsurium an Zeitbezügen und ephemeren Moden. Und dazu kann Heiss sich bei gelungenen Slapstick-Szenen bedienen, die schon im Buch sehr unterhaltsam sind, zum Beispiel der Klinikbesuch eines Ministerpräsidenten, der sich als „Der große Klare aus dem Norden“ vermarktet und von einem Patienten namens Rudi angegriffen wird.

Im Kern aber geht es um eine Kindheit, die von innen heraus zerfällt, wie die Familie von Josse. Vater und Mutter (beide auf ihre Weise großartig: Laura Tonke und Devid Striesow) spielen den Kindern nichts vor, sie sind einfach auf eine Weise (auch für sich selbst) rätselhaft, die man erst im Lauf vieler Jahre als Normal­zustand des Lebens begreifen lernt. Die Fragen, die man direkt nicht stellen kann, versucht man als Halbwüchsiger pop­kulturell zu beantworten. Und damit hat man die Mischung von „Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war“ schon ganz gut beisammen. Irgendwie fühlt sich alles komisch an, man spürt aber in jeder Sekunde, dass eigentlich etwas sehr Trauriges im Gange ist.

Der kleine Kraftakt, mit dem Josse immer wieder die Betten seiner Eltern zusammenschiebt, die sich eben auseinandergelebt haben, wie man so sagt, dieses Aufbegehren gegen das Unausweichliche markiert auch eine Grenze zwischen Paradies und Vertreibung. Nicht einmal ein Muskelmann könnte zusammenzwingen, was zwischen den Menschen an Fliehkräften vorhanden ist. Und Josse ist ja eher schmächtig, er muss sich die Dinge halt merken, um sie später einmal aufzuschreiben. Dieses Später wird bei Sonja Heiss wieder Damals. Das Hin und Her trifft sie ganz gut.