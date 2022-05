Film „Memoria“ : Der Urknall war keine Sinnestäuschung

Bei der Beschreibung eines Knalls kann man einigen Aufwand treiben. „Es war wie ein Ball aus Beton, der in einen Metallschacht fällt, und der Schacht war von Meerwasser umgeben.“

So beschreibt Jessica, eine Botanikerin in Kolumbien, was sie eines Morgens aus zwielichtigem Himmel aufgeschreckt hat. Sie sitzt einem jungen Mann namens Hernán gegenüber, der als Tontechniker arbeitet, und der versucht, ihren Höreindruck aus dem Geräuschrepertoire typischer Kinopostproduktion zu rekonstruieren. „Wie groß war die Kugel?“, fragt er nach, wie das ein Profi tun würde.

Später sitzen Jessica und Hernán am Fuß einer Statue von Nikolaus Kopernikus, er reicht ihr einen Kopfhörer, doch dieses Mal ist es Musik, was sie zu hören bekommt. „The Depth of Delusion Ensemble“ heißt Hernáns Band. Aus der Tiefe einer Verwirrung oder Täuschung muss Jessica sich befreien.

In „Memoria“ von Apichatpong Weerasethakul ist der Knall, der eines Morgens die Welt einer Frau durchbricht, das vieldeutige Motiv, von dem alles ausgeht, und zu dem zugleich viele Spuren zurückführen. Dass die ganze Welt nach geläufiger Vorstellung mit einem „bang“ begonnen hat, ist dabei im Hintergrund mitzudenken, wie auch allerhand andere im weiteren Sinn auf Anfänge verweisende Details.

Jessica ist eine Frau aus der Fremde, die in Kolumbien ihr Leben mit einem Dichter teilt (es gibt Andeutungen eines schweren familiären Verlusts), ihre Schwester liegt in einem Krankenhaus in Bogotá, es gibt also verschiedene Zusammenhänge, ohne dass diese jemals wirklich ausbuchstabiert würden. Die britische Schauspielerin Tilda Swinton spielt Jessica mit der ihr eigenen Durchlässigkeit, eine Frau, die wie ein Resonanzraum wirkt für ein geheimnisvolles Geschehen. Mit dem so einfach klingenden Titel „Memoria“ öffnet der thailändische Regisseur zugleich eine Menge von Assoziationen in einem Land, in dem Erinnerung immer auch eine Frage der Erinnerungspolitik ist. Denn viele schreckliche Dinge sind in Kolumbien passiert, vor allem in den Jahrzehnten, in denen Regierung und Guerillas auf dem Rücken der Bevölkerung um ihre Einflussbereiche kämpften. Weerasethakul will allerdings weit hinter die jüngere Gewaltgeschichte zurück, an einer Stelle wird ein Schädel exhumiert, von dem es heißt, er wäre 6000 Jahre alt. Er hat ein Loch im Knochen, das vielleicht auf eine brutale therapeutische Maßnahme verweist: jemand hat auf diese Weise böse Geister entweichen lassen.

Berühmt für murmelnde Geisterfilme

In Thailand wurde Apichatpong Weerasethakul berühmt mit seinen murmelnden Geisterfilmen, mit denen er die Traumata seines Heimatlands in rätselhafte Heilungsprozesse überführte. „Memoria“ ist nun ein großer Sprung für ihn, auf einen neuen Kontinent und in ein Land, in dem er die allgegenwärtigen geschichtspolitischen Zeichen nicht ohne weiteres lesen kann.

Statuen und öffentliche Plätze bilden dementsprechend ein Leitmotiv des Films, die Einrichtung der nationalen Universität wirkt wie ein Sinnbild einer ambitionierten Nation, die sich auf jedem ihrer Schritte in die Zukunft ihrer Geschichte zu versichern versucht. Zugleich wird für den Bau einer Straße ein Tunnel in einen Berg getrieben, und dabei werden Überreste von Menschen aus einer gleichsam prähistorischen Phase gefunden.