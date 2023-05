Aktualisiert am

Schauspielerin Leonie Benesch hat den Deutschen Filmpreis als beste Hauptdarstellerin gewonnen. Die 32-Jährige wurde am Freitagabend in Berlin für ihre Rolle im Drama „Das Lehrerzimmer“ ausgezeichnet. Sie spielt darin eine Lehrerin, die eine Diebstahlserie aufklären will und sich deswegen entscheidet, heimlich eine Kamera im Lehrerzimmer mitlaufen zu lassen.

Regisseur Volker Schlöndorff („Die Blechtrommel“) ist für herausragende Verdienste um den deutschen Film geehrt worden. Die Deutsche Filmakademie verlieh dem 84-Jährigen am Freitagabend in Berlin den Ehrenpreis. Hollywoodstar John Malkovich würdigte seine Arbeit in einer Videoansprache, auch andere Filmschaffende wie Nina Hoss und Katharina Thalbach gratulierten ihm.

Viele hätten beim Blick auf die Preisliste sicher gedacht: „Ach der schon wieder?“, scherzte Schlöndorff in seiner Dankesrede für den Ehrenpreis. „Und ich habe sogar gedacht: „Habe ich den nicht schon?"“ Er bedankte sich bei der Filmakademie und ihren Mitgliedern. Etliche Gäste im Saal standen auf und applaudierten ihm.

Den Ehrenpreis könne man gar nicht spät genug bekommen, denn nichts sei fertig und man meine jedenfalls, es wäre noch einiges möglich, sagte Schlöndorff. Er bedankte sich unter Tränen unter anderem bei seiner früheren Partnerin, der Regisseurin Margarethe von Trotta, und rief die Menschen dazu auf, ins Kino zu gehen.

Mehr zum Thema 1/

Der Preis für die beste Leistung in einer männlichen Nebenrolle ging an Albrecht Schuch für seine Rolle im Antikriegsfilm „Im Westen nichts Neues“. Der 37-Jährige hat im Laufe seiner Karriere nun schon vier Lolas gewonnen. Im vergangenen Jahr wurde er für seine Rolle im Drama „Lieber Thomas“ geehrt, 2020 gewann er gleich zwei Trophäen für „Systemsprenger“ und „Berlin Alexanderplatz“.