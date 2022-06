Léa Seydoux im Film „France“ : Auf der Bühne ihres Gesichts

In Schutzhelm und kugelsicherer Weste wirkt sie so stilsicher wie im weißen Nerz: Léa Seydoux als Fernsehreporterin France in Bruno Dumonts Film Bild: dpa

„Von Puppen und Engeln“ hieß einer ihrer Filme, ein anderer „Tagebuch einer Kammerzofe“, ein dritter „Leb wohl, meine Königin“. Es ist das Spiel, das Léa Seydoux seit zwanzig Jahren spielt, mit wachsendem, inzwischen internationalem Erfolg: die Scharade der Zweideutigkeit. Mal ist sie ein himmlisches oder wenigstens adliges, mal ein zutiefst irdisches Wesen und ge­legentlich auch eine Teufelin. In „Mission Impossible“ war sie eine kalte Killerfrau, bei James Bond, den sie zweimal be­ehren (und begehren) durfte, die letzte Liebe des Agenten 007. Und während sie für ein Kleiderlabel nach dem anderen und eine ganze Duftskala von Parfums po­siert, nennt sie Ku­brick, Bergman, Rohmer und Pedro Al­mo­dó­var als Lieblingsregisseure. Auf dass niemand auf den Gedanken kommt, die schöne Léa sei bloß ein Filmstar.

Nein, Léa Seydoux ist das, was es im eu­ro­pä­ischen Kino so richtig nur in Frankreich gibt: eine große Schauspielerin, auf die zugleich der Sternenstaub des Weltruhms fällt. Jeanne Moreau, Ca­the­rine De­neuve und Isabelle Huppert ha­ben vorgemacht, wie das geht, und Seydoux beweist mit jedem neuen Auftritt, dass sie die Lektion verstanden hat, die im Wesentlichen eine Balanceübung ist. Hier ein Film mit Tom Cruise, dort einer mit Wes Anderson oder David Cronenberg; hier die Kasse, da die Kunst. So kann die Karriere, die auf der Präsenz eines Ge­sichts und den Projektionen vieler Regisseure beruht, noch Jahrzehnte weitergehen. Nur eine Rolle könnte den Glanz noch weiter steigern: die einer Nationalheiligen, ei­nes patriotischen My­thos. Wenn Ingrid Bergman Joan of Arc war, warum sollte Léa Seydoux nicht Jo­han­na von Orleans sein?

Die Ironie der Geschichte liegt darin, dass Bruno Dumont, der Regisseur von „France“, diesen Film gerade gedreht hat. Aber „Jeannette/Jeanne“, ein Zweiteiler mit einer Zehnjährigen als Hauptdarstellerin, ging im Kino unter, und sein Absturz verbrannte das Thema auf absehbare Zeit gleich mit. „France“ sieht nun so aus, als hätte Dumont zur Bewältigung seines Un­glücks gleich eine Art Anti-Jeanne-d’Arc erfinden müssen, die französische Gegenheldin schlechthin. So gesehen war es geradezu unvermeidlich, dass er die Hauptrolle mit Léa Seydoux besetzt hat.

Denn „France“ ist ein zutiefst zweideutiger Film, ein Monstrum an Ambivalenz, und diese Gespaltenheit spiegelt sich eindrucksvoll im Gesicht seiner Hauptfigur. Die Geschichte beginnt damit, dass sich France bei einer Pressekonferenz im Elysée-Palast zum Af­fen macht, und sie endet mit dem Bild ihrer Zerknirschung vor dem Foto eines ermordeten Mädchens. Dazwischen ist France in Nordafrika, im Nahen Osten und mit Geflüchteten auf einem Schlauchboot unterwegs, sie läuft im weißen Nerzcape über rote Teppiche, lässt sich interviewen, verteilt Essen an Pariser Ob­dach­lo­se und sonnenbadet in einem bayerischen Alpensanatorium. France de Meurs (in ihrem Namen klingen die französischen mœurs, die Sitten, ebenso mit wie die Singularformen von mourir, „sterben“) ist Fernsehmoderatorin mit eigener Sendung und Reporterin mit eigenem Team, sie be­spielt die Routinen des Bildschirms ebenso professionell wie die Trümmerwüsten ak­tu­el­ler Krisengebiete. Daneben führt sie ei­ne Upperclass-Ehe mit einem Schriftsteller und eine etwas un­durch­sichtige Zweckbeziehung mit ihrer Agentin. Und als wäre das alles nicht kompliziert genug, legt sie sich beim Kuren in den Alpen auch noch einen Lover zu. Es ist, was sonst, ein auf sie angesetzter Enthüllungsjournalist.

Das Scheitern der Regie ist ein Segen für den Film

Die Story ist, wie man sieht, nicht bloß medienkritisch angehaucht, sie strotzt und dampft vor medienkritischer Symbolik. Im Grunde verfährt Dumont, der als Philo­sophielehrer angefangen hat, mit Léa Seydoux nicht anders als die Kunden ihrer Werbekampagnen: Er zieht ihr Geschichten wie Kleider an, um auszuprobieren, wie sie darin aussieht. Doch bei dieser narrativen Anprobe muss während der Dreharbeiten etwas Seltsames passiert sein. Denn die böse Satire, die Dumont offensichtlich im Sinn gehabt hat, verwandelt sich im Lauf des Films in ein mitfühlendes Porträt. Die Kamera versucht Léa Seydoux zu hassen, aber es gelingt ihr nicht. Stattdessen blickt uns die anfangs so stählerne France immer öfter mit den Augen eines Opfers an. Ihr Ruf ist dahin, ihre Familie ebenfalls, und zuletzt bleibt ihr nichts mehr übrig als die Flucht nach vorn, in die Realität.

Vom Regiestandpunkt aus ist „Fran­ce“ damit gescheitert: Das Konzept, mit dem der Film antrat, ist an seiner Hauptdarstellerin zerbrochen. Aber etwas Besseres als dieses Zerbrechen hätte Bruno Dumont gar nicht passieren können. Denn während seine Mediensatire schon nach kurzer Zeit im Fahrwasser berühmter Vorbilder wie „Network“ und „Broadcast News“ dümpelt, behält das Duell zwischen Léa Seydoux und der Kamera bis zum Schluss eine wohltuende Unberechenbarkeit. Man könnte den Film auch als Meditation über ein Ge­sicht lesen, das Antlitz einer Frau, die in­mitten von Stereotypen um einen authentischen Ausdruck ringt: Mal verkrampft es sich wie vor Schreck über sich selbst, dann wieder zerfließt es zu clowneskem Lachen oder madonnenhaftem Schluchzen. Und manchmal erstarrt es in einer Maskenhaftigkeit, die wie ein Schutzwall wirkt. Dann ist es wieder das Gesicht eines Stars.

Aber diese Lesart wäre natürlich ungerecht gegenüber Léa Seydoux, die keine mimischen Kabinettstücke vorführen, sondern Menschen zeigen will mit ihrem Spiel, fiktive Personen, die vor der Kamera lebendig werden. In „France“ hat sie dafür nur die Engels- und Teufelspuppe eines halb garen satirischen Ideendramas in der Hand. Umso aufregender ist es, mit anzusehen, was sie daraus macht.