Kunst und Kampf: Laura Poitras’ Film „All the Beauty and the Bloodshed“ über die Fotografin Nan Goldin und deren Kampf gegen das Pharmaunternehmen Purdue.

Dieses Jahr ist Nan Goldin überall zu sehen. Im März hat sie den Käthe-Kollwitz-Preis der Akademie der Künste in Berlin entgegengenommen, in Stockholm eröffnete eine große Ausstellung im Moderna Museet, die nach einer Station in Amsterdam im kommenden Jahr in der Neuen Nationalgalerie in Berlin gezeigt wird.

Und jetzt kommt der Dokumentarfilm „All the Beauty and the Bloodshed“ in die Kinos, bei dem die Regisseurin Laura Poitras einerseits tief in das künstlerische Werk von Goldin eintaucht und andererseits von Goldins Kampf gegen das Pharmaunternehmen der Familie Sackler erzählt. Wobei beides kaum voneinander zu trennen ist.

„All the Beauty and the Bloodshed“ – All die Schönheit und das Blutvergießen – als Dokumentarfilm zu bezeichnen wäre ungenau. Denn obwohl Poitras, die 2015 einen Oscar für „Citizenfour“, ihre Arbeit über den Whistleblower Edward Snowden, bekam, definitiv Dokumentarfilmerin ist, findet in ihrem Film eigentlich eine Weiterführung des Werks von Nan Goldin statt. Und man merkt, dass das Dokumentarische an seine Grenzen stößt, wenn man sich mit einer Künstlerin beschäftigt, die ihr gesamtes Leben zum Kunstwerk erklärt hat.

An den Grenzen des Dokumentarischen

Nan Goldin, 1953 in Washington geboren, ist eine der ersten Künstlerinnen gewesen, die aus ihrer ganz eigenen Welt berichtete und damit zu Weltruhm gelangte. Mittlerweile ist sie das, was man eine etablierte Künstlerin nennen kann, doch ihr Werk lebt immer noch davon, ihre Freunde, die Menschen, die ihr nahestehen, zu fotografieren. In intimen Szenen, die nie voyeuristisch sind. Sie macht ihre Freunde zu Hauptfiguren ihrer eigenen Erzählung. Im Film sagt sie an einer Stelle, dass für die Menschen Beziehungen die wichtigste Antriebskraft seien. Die Beziehung zu den Eltern, den Kindern, den Liebespartnern. Bei ihr seien das die Beziehungen zu ihren Freunden.

Ihre Bilder sind auch eine trotzige Geste der Selbstermächtigung im New York der Achtzigerjahre, in dem Aids wütete und große Lücken in Goldins Lebenswelt riss. Eine der eindrücklichsten Fotografien Goldins ist „Cookie in her Casket“ (1989), die ihre Freundin Cookie im Sarg zeigt. Über lange Jahre hat Goldin Cookie mit der Kamera, aber auch als Freundin begleitet. Wenn man sie heute von ihr sprechen hört, ist ihre Stimme voller Liebe und Bewunderung. Poitras lässt Goldin immer wieder länger sprechen, so lange, bis Goldin abbricht und sagt: „Can we please stop here.“

In einer Szene werden Porträts von Goldins verstorbenen Freunden eingeblendet. Es sind erschreckend viele. Fast alle von ihnen sind an Aids gestorben. Goldins Freunde, viele von ihnen Künstler, queer, arbeiteten im Nachtleben. Drogen waren immer ein großes Thema. Goldin selbst hatte 1989 bereits einen Entzug wegen ihrer Heroinsucht hinter sich. 2014 verschrieb man ihr wegen einer Operation am Handgelenk das Schmerzmittel Oxycontin.

Schmerzmittel, die süchtig machen

Sie war sofort abhängig. Erst vier Jahre später war sie wieder clean und veröffentlichte einen Brief im Kunstmagazin „Artforum“, in dem sie die Sackler-Familie, deren Firma Purdue Pharma das Medikament herstellt, anklagte. Die Sacklers waren bis dahin auch und vor allem als spendable Kulturmäzene bekannt. Im New Yorker Metropolitan Museum of Art war ein ganzer Flügel nach ihnen benannt, und fast jedes große Museum hat großzügige Spenden von ihnen angenommen.

Poitras bewegt sich entlang der wichtigsten Werkserien Goldins und gibt der Kunst viel Platz. „Die Ballade von der sexuellen Abhängigkeit“ von 1986 ist wohl eines ihrer wichtigsten Werke. Dabei handelt es sich um fast 700 Aufnahmen, die Goldin als Diashow zusammen mit verschiedener Musik in New Yorker Klubs und Kneipen zeigte. Immer wieder veränderte und erweiterte sie die Zusammensetzung. Wenn ihre Freunde mit manchen Bildern nicht einverstanden waren, wurden sie entfernt. So veränderte und entwickelte sich dieses Bildkonglomerat ständig und war durch die Präsentationsform selbst eine Art Film. In langen Sequenzen blendet Laura Poitras diese Fotografien ein.