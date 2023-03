Im Jahr 1896 fand in Berlin im Treptower Park eine sogenannte Kolonialausstellung statt. Geläufig war auch der Begriff Völkerschau. Man konnte dort Menschen aus Afrika bestaunen, so in etwa muss man das Besucherinteresse wohl benennen. In eigens errichteten, vorgeblich authentischen Kulissendörfern war ein „alltägliches“ Leben zu sehen, es wurde gekocht und getanzt für das gründerzeitliche Pu­blikum, das einen Spaziergang durch einen Menschenzoo unternehmen konnte. Überliefert ist der Fall eines jungen Mannes aus Kamerun. Er hieß Kwelle Ndumbe und hatte es irgendwie geschafft, in den Besitz eines Opernglases zu kommen. Dieses richtete er nun auf seine Betrachter, eine Intervention, die man als Performance lesen kann, lange bevor daraus eine Kunstgattung wurde.

In Lars Kraumes Spielfilm „Der vermessene Mensch“ ist die Ausstellung von 1896 der Ausgangspunkt für eine Geschichte, die den deutschen Kolonialismus kritisch in den Blick zu bekommen versucht. Alexander Hoffmann steht im Mittelpunkt, ein junger Wissenschaftler, der seinem Vater nacheifert, einem in Afrika verstorbenen Ethnologen. An der Universität trifft er aber zuerst einmal auf Methoden, die an einer Begegnung mit anderen Kulturen kein Interesse zeigen. Dominierende Figur ist ein Professor von Waldstätten (Peter Simonischek), der vor allem auf Kraniometrie setzt, ein aus heutiger Sicht trivialer Ansatz, bei dem Schädel vermessen wurden, um aus den entsprechenden Ziffern rassistische Ableitungen zu gewinnen.