Kinofilm „Land of Dreams“ : Im Salz liegt ein Mann

Eine Frau wacht auf, aber sie wacht auf in einen Traum. Alle Farbe verschwindet aus dem Bild, während sie aufsteht. Eine Tür öffnet sich magisch, und sie tritt in eine Welt aus reinem Weiß. Ein Salzsee? Eine Wüste? Spielt es eine Rolle, da sie träumt? In der Wüste, dem Salz liegt ein Mann. Er ist tot. Ihr Vater. Wie lange liegt er da? In wie vielen Träumen?

Die Frau heißt Simin, und wenn sie wach ist, ist sie fürs Zensusbüro der Vereinigten Staaten unterwegs, in einer Zukunft, in der fast alles so aussieht wie vor dreißig Jahren schon.

In einem Wohnzimmer verbringt ein Paar den Nachmittag in verschiedenen virtuellen Räumen, der Mann spielt Golf, die Frau singt, als sei sie Marilyn Monroe. Nachdem Simin die Zensusdaten abgehakt hat, fragt sie die Menschen nach ihrem letzten Traum. Nicht alle antworten. Bei diesem Paar etwa antwortet nur die Frau (Anna Gunn), und sie hat nichts Erbauliches zu berichten. Später Befragte erzählen ebenfalls von Ängsten, un­erklärlichen Veränderungen des eigenen Körpers, von Verlust, vom Herumirren auf fremdem Terrain. In keinem der Träume bricht im Verlauf des Films eine bessere Zukunft an. Isabella Rossellini immerhin, in einem Haus von einigem Luxus über Zoom in alle Zimmer geschaltet, krächzt wie ein Pfau und beschwört die Schönheit dieser Tiere, während die mexikanische Köchin ihre Tochter in Sicherheit bringt, als sie hört, Simin sei im Auftrag einer Behörde unterwegs. Vom amerikanischen Traum ist im „Land der Träume“ nicht die Rede.

Shirin Neshat, die diesen Film gemeinsam mit ihrem Mann Shoja Azari gedreht hat, hat ihre Heimat Iran mit siebzehn Jahren verlassen und lebt seit mehr als vier Jahrzehnten in New York. Beide sind bildende Künstler, beide arbeiten oft mit Videofilmen und -installationen, Shirin Neshat inszeniert auch Opern, wie kürzlich in Salzburg die „Aida“. Das Filmemachen fürs Kino kommt ihnen nur manchmal dazwischen, wenn eine Idee sich einzig in diesem Medium vermitteln lässt.

In diesem Fall war es Shirin Neshats Idee, einen Film zu drehen, der, wie auch immer man ihn betrachte, keinerlei Sinn ergebe, wie sie sagt. Sinn im Sinn von Plot, Glaubwürdigkeit, Realismus. Doch reiner Nonsens kam auch nicht dabei heraus, vielmehr ein Werk von knapp zwei Stunden, das einerseits ständig überrascht, während es gleichzeitig Bilder und Szenen aufruft, die lange bekannt sind, aus dem Kino die Autofahrten über lange leere Straßen bei Tag und bei Nacht und die Motels abends und am Morgen, und aus der Kunst etwa das Schlussbild, das eines der großen Werke der Land Art aufruft, Robert Smithsons Spiral Jetty von 1970 nämlich. Diese aus Natursteinen gelegte Spirale findet sich am Rand des großen Salzsees in der Wüste Utahs, den Gezeiten, dem Wetter ausgesetzt, aber bis heute immer noch sichtbar. Eine ähnliche Spirale legt am Ende Simin an dieselbe Stelle in weißer Leere, an der sie zu Beginn ihren toten Vater fand. Aber sie legt sie nicht aus Steinen, sondern aus Fotografien von Menschen, die Shirin Neshat in den letzten Jahren aufgenommen hat, einen ganzen Koffer voll. Es ist ein Bild von Verlorenheit, wie Simin diese Porträts spiralförmig nebeneinanderlegt, ein Gedenkkunstwerk von einigem Pathos, über das der Wind hinwegweht, hypnotisch und zum Heulen schön. Die Geschichte, die zwischen den beiden Wüsten- oder Salzbildern liegt, hat der Schriftsteller und seit seiner Arbeit mit Luis Buñuel und Jean-Luc Godard legendäre Drehbuchautor Jean-Claude Carrière geschrieben. Ihm leuchtete die Idee einer Traumsammlerin unmittelbar ein, und die Geschichte, die ihm dazu einfiel, schrieb er im Bewusstsein der Logik von Traumerzählungen. In ihnen können Gefühle von Scham und Schuld ohne einleuchtende Begründung ungeheure Macht entfalten, während skurrile Details einen Angstraum erzeugen, aus dem kein Entkommen ist. „Land der Träume“ war Carrières letztes Drehbuch. Er starb im Februar 2021. Der Film ist ihm gewidmet, und Shirin Neshats Sehanweisung bei der Premiere in Berlin – „schauen Sie sich diesen Film an, als würden Sie träumen“ – vermutlich ganz in seinem Sinn.