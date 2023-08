Schicksalhafte Begegnung: Im Kinofilm „Im Herzen jung“ verliebt sich ein Arzt in eine 25 Jahre ältere Frau. In deren Rolle lässt Fanny Ardant keine Zweifel daran aufkommen: Liebe kennt keine Altersgrenzen.

Der Onkologe Pierre Escande befindet sich in einem Gewissenskonflikt. Er hat eine Patientin, 38 Jahre alt, Brustkrebs. Sie hat schon eine Brust durch eine Mastektomie verloren, nun wurde ein Tumor auch in der anderen entdeckt, sie will nicht noch einmal durch die ganze Tortur mit dem chirurgischen Eingriff und der plastischen Rekon­struktion gehen. Pierre sucht nach anderen Behandlungsmöglichkeiten, eine Feldstudie könnte helfen. In jedem Fall sieht er sich durch das Alter der Patientin herausgefordert. Ihr Wunsch, die Brust zu retten, ist anders zu betrachten als bei einer Frau von, sagen wir, 70 Jahren.

Bei einer Frau, wie sie Pierre gegenübersitzt, als er über sein medizinisches Problem spricht. Sie heißt Shauna Loszinsky, war einmal eine bedeutende Architektin, inzwischen hat sie sich aus dem Leben weitgehend zurückgezogen. Doch nun ist da dieser Pierre, ein Kollege eines guten Bekannten, ein Mann in den besten Jahren, schlank, ein bisschen erstes Grau im Bart, und im Blick eine seltsame Unverwandtheit, wenn er sie ansieht. Er mustert sie nicht direkt, aber er lässt erkennen, dass er Shauna schön findet. Den Altersunterschied scheint er kaum zu bemerken, oder er geht einfach darüber hinweg.

Das Publikum, an das sich der Film „Im Herzen jung“ wendet, wird dieses Thema aber natürlich sehr präsent haben. Denn es ist nicht nur eine nicht alltägliche Konstellation, wenn ein Mann von 45 Jahren eine 25 Jahre ältere Frau liebt – unweigerlich wird so eine Geschichte zu einem Experiment, auch zu einem dramaturgischen.

Man kann lieben wie verrückt

Liebe ist ohnehin eine komplizierte Angelegenheit, gerade deswegen, weil sich darin die Intensität von Momenten über die längere Zeit einer Beziehung erfüllen soll. Man kann lieben wie verrückt, aber oft geht es auch einfach um die Hoffnung, durch den richtigen Menschen vor dem Alleinsein gerettet zu werden.

Liebe bewährt sich in der Dauer, öffnet eine neue Zukunft. Kann das auch in diesem Fall gelten? Pierre liebt ein bisschen so, wie es auch seinem Beruf zu entsprechen scheint. Er bleibt irgendwie sachlich, er will das Außergewöhnliche seiner Zuneigung zu Shauna nicht zu hoch hängen. Dass – und wie – sie seine Liebe erwidert, ist wiederum keineswegs selbstverständlich.

In jedem Moment geht es in „Im Herzen jung“ zugleich um eine Liebesgeschichte, und um die Projektionen, die sich darauf richten könnten. Dass der Film dabei sogar eine gewisse Leichtigkeit bewahrt, hat viel mit den Schauspielern zu tun. Fanny Ardant gehört in Frankreich schon lange zum Pantheon der großen weiblichen Stars, bei François Truffaut oder Alain Resnais hatte sie wichtige Rollen, inoffiziell besiegelt wurde ihr Status, als François Ozon 2002 für eine Komödie „Acht Frauen“ versammelte.

Fanny Ardant war neben Danielle Darrieux, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert oder Ludivine Sagnier zu sehen, eine Pointe war damals auch, dass nicht nur eine Riege schöner Frauen auftrat, sondern auch eine Generationenfolge des französischen Starsystems.

Melvil Poupaud wiederum tauchte in den Neunzigerjahren auf, in Eric Rohmers „Sommer“ war er noch ganz jung, in „Im Herzen jung“ sieht man ihn nun deutlich gereift. Der Ernst, der seiner Figur eignet, mag auch mit einem Umstand aus der Produktionsgeschichte des Films zu tun haben. Er ist Sólveig Anspach gewidmet, von der auch die Idee stammte – die Filmemacherin starb 2015 im Alter von 54 Jahren an Brustkrebs.