Film mit Isabelle Huppert : Eine Frau am Wendepunkt

Viel Papier ist schon bedruckt worden mit Betrachtungen über Isabelle Huppert, über ihre Fähigkeit, Rollen in sich aufzusaugen, bis sie mit ihr identisch geworden sind, über ihr Talent, Angst, Zorn, Begehren und andere Formen des schauspielerischen Ausdrucks bei Bedarf an- und sofort wieder auszuknipsen, über die Undurchdringlichkeit ihres Ge­sichts und die Mühelosigkeit ihres Spiels.

Der Regisseur Laurent Larivière hat sie offenbar alle gelesen, denn er legt seinen Film, der im Original „A propos de Joan“ heißt, „Was Joan angeht“, nicht als Geschichte einer Figur an, die von Isabelle Huppert gespielt wird, sondern als Begegnung mit ihr selbst. Am Anfang des Films blickt sie direkt in die Kamera und sagt: „Ich heiße Joan“, aber sie könnte genauso gut sagen: „ich heiße Isabelle“, denn in den hundert Minuten, die folgen, ist nie ganz klar, wo die Verlegerin Joan Verra aufhört und wo die Schauspielerin Isabelle Huppert beginnt – so schwach, so nachgiebig, so unentschieden ist der Blick des Regisseurs auf diese Frau, die in anderen Rollen eine schwarze Sonne oder ein Polarstern ist und die uns hier auf eine matte und beruhigende Weise unterhält.

Joan also ist Verlegerin, oder besser, sie war es, denn sie ist dabei, ihren Verlag in andere Hände zu legen und ihr Landhaus Mariposa („Schmetterling“) zu verkaufen. Ihren Lieblingsautor Tim Ardenne, mit dem sie ein Verhältnis hat, will sie aber weiter betreuen; und weil dieser Tim von Lars Eidinger gespielt wird, der seit seiner Entdeckung durch Olivier Assayas so etwas wie der Lieblingsdeutsche des französischen Kinos ist, hätten aus dieser Konstellation etwas ganz Ungewöhnliches werden können, ein Kräftemessen zweier Verkörperungsstile, ein Showdown zwischen Hupperts Ungerührtheit und Eidingers Hysterie.

Doch auch diese Gelegenheit lässt Larivière verstreichen: Zu dem deutschen Schriftsteller fällt ihm nur ein, dass er sich gern in Bars unter den Tisch trinkt und immer wieder das gleiche Buch schreibt, und die Leidenschaft Joans für ihren Autor wirkt so routiniert, dass man sich fragt, ob sie vielleicht nur ein kaufmännischer Trick ist. Immerhin gibt die Figur Ardennes dem Film die Gelegenheit, einige Szenen in Köln anzusiedeln (von wo ein er­heb­licher Teil seines Produktionsbudgets stammt), so dass man sieht, dass Isabelle Huppert diese Stadt nicht mag. Ihre Ab­nei­gung ist körperlich spürbar, sie gehört zu den wenigen authentischen Gefühlen in „Die Zeit, die wir teilen“.

Zwischendurch wird Joan Verra auch von einer anderen, jüngeren Schauspielerin (Freya Mavor) gespielt, und in diesen Szenen beschleunigt sich sofort sein Puls, bekommen die Bilder Schwung und Farbe. Als Au-Pair-Mädchen in Irland hat Joan einen Taschendieb kennengelernt, mit dem sie zusammen auf Raubzug und für den sie ins Gefängnis ging; zuletzt er­wartete sie von ihm ein Kind. Aber Doug ging zurück in seinen Pub, und Joan musste ihren Sohn bei ihren Eltern großziehen, deren Ehe ebenfalls zerbrochen ist.

Dass die Geschichte tragisch ausgeht, ist bald erkennbar – nur passt der kraftvolle Gangart der Rückblenden nie richtig zum erschöpften Gestus der Haupthandlung, in der Joan ihren er­wach­senen Sohn (Swann Arlaud) aus Kanada zu Besuch hat. Es ist, als drehten sich zwei verschiedene Erzählmechanismen gegeneinander, und als sie endlich einrasten, ist die Auflösung nicht mehr interessant genug, um unseren Blick zurück auf das Rätsel der zuvor gesehenen Bilder zu leiten.

Es gibt Filme, die ein Geheimnis haben, und solche, die nur so tun, als hätten sie eines; die Geschichte der Verlegerin Joan gehört zur zweiten Kategorie. Im vergangenen Februar lief „Die Zeit, die wir teilen“ bei der Gala, auf der Isabelle Huppert den Goldenen Bären der Berlinale für ihr Lebenswerk empfing. Man wünschte, es wäre ein anderer Film gewesen.